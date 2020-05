Herstelwerkzaamheden Sasse Westkade 'eindelijk' van start

Volgens Edwald Segers, manager van kunstmestbedrijf Rosier en een van de verantwoordelijken, wordt de kade verstevigd door middel van een nieuwe damwand, een nieuwe ondergrond en verstevigingspunten aan beide kanten van de kade. "Maar het enige wat je zult zien als 'ie klaar is, is de nieuwe damwand en de nieuwe weg waar je overheen rijdt", vertelt Segers.

Op de gerenoveerde Westkade moet ook een waterkering, en een laad- en loskade voor Rosier komen. De kade, ter hoogte van de Suikerdijk en kunstmestbedrijf Rosier, staat op instorten en werd daarom in februari 2019 gesloten voor al het verkeer. Tot september moeten auto's omrijden via de Tractaatweg. Een fietsverbinding is al langere tijd open.

'Eindelijk'

Segers is blij en opgelucht dat het herstel eindelijk is gestart. "Eindelijk ja", zegt hij. "We weten dat de inwoners en ondernemers van Sas van Gent er enorm veel last van hebben gehad. Een project als dit duurt even voordat je in overeenstemming bent met de andere verantwoordelijken, in dit geval de gemeente en Rijkswaterstaat." Volgens Segers gaan de inwoners van Sas van Gent amper last hebben van de herstelwerkzaamheden. "Misschien een beetje van het heien, maar dat was het dan ook", beaamt hij.

Edwald Segers kijkt naar de opstart van het herstel van de Westkade in Sas van Gent. (foto: Omroep Zeeland)

Geen definitieve einddatum

Segers wil nog geen definitieve datum geven voor wanneer de kade weer open gaat voor verkeer. "We hebben al een klein beetje vertraging omdat we moeten wachten op de nieuwe damwanden. Die worden in fabrieken gemaakt waar door corona niet op volle toeren gedraaid wordt. Dus ik hoop dat we eind dit jaar klaar zijn, maar ik ga geen beloftes doen. Ik wil niet opnieuw voor teleurstellingen zorgen."

Voor ondernemers in Sas van Gent was de sluiting van de kade een ramp. Toeristen uit België en de rest van Nederland zouden hun weg naar het centrum van Sas van Gent niet meer kunnen vinden door de afsluiting van de kade. Drogisterij De Kaai sloot als gevolg haar deuren.

Ik wil niet opnieuw voor teleurstellingen zorgen." Edwald Segers, manager Rosier

Ook zorgde de afsluiting van de Westkade voor drukte en gevaarlijke situaties op de omleidingswegen. Al dat verkeer op de smalle Poeldijkstraat resulteerde in diepe gaten langs de weg, een verzakte wegberm en kapotte autospiegels.

"Sommige automobilisten klappen hun spiegels in, maar ik heb het al wel honderd keer zien gebeuren dat automobilisten met hun spiegels tegen elkaar klappen", vertelde een inwoner van de Vrijestraat. "Ook komt het nog wel eens voor dat banden klappen door de scherpe randen van de weg."

Lees ook: