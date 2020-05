Weerzien in verpleegtehuis na twee maanden: 'Het voelde als onze eerste date'

Het verpleegtehuis Ter Reede aan de Koudekerkseweg in Vlissingen is één van de 25 verpleeghuizen, die bij wijze van proef maandag weer gedeeltelijk open is gegaan voor bezoek. De locatie is de enige in Zeeland waar deze versoepelde bezoekregeling geldt. Wel onder strikte voorwaarden.

Temperatuur meten

Zo wordt er één vaste bezoeker per bewoner toegelaten. De bezoeker mag geen gezondheidsklachten hebben, anders gaat het bezoek niet door. Bezoekers moeten ook anderhalve meter afstand houden tot de cliënt. Schout: "Bij binnenkomst werd mijn temperatuur opgemeten, ik moest mijn handen desinfecteren en ik moest natuurlijk afstand houden."

Dat laatste was wel lastig. "Mijn man zei meteen: 'Kom maar, kom maar.'Maar gelukkig ging hij vrij snel rustig zitten."

'Geweldig om hem te zien'

Schout heeft de afgelopen tijd elke dag met haar man een videogesprek gehad. "Dat was heel wisselend. Soms was hij alert, soms erg afwezig." Of hij haar vandaag herkende, durft ze niet te zeggen. "Half, half denk ik. Maar het feit dat ik hem met mijn ogen heb zien lopen, bewegen. Dat was geweldig."

Ook Ria Brasser uit Koudekerke kijkt met een positief gevoel terug op het bezoek aan haar zoon. Hij woont ook in het verpleegtehuis, nadat hij een zwaar ongeluk heeft gehad en door complicaties in een rolstoel belandde. Voor haar en haar gezin was het een extra zware tijd de afgelopen weken, omdat haar zoon ook nog flink ziek werd (geen corona).

Ze heeft hem tijdens zijn ziekte twee keer eerder gezien en zelfs even aangeraakt. Maar ook vandaag was het weer fijn om hem echt te zien. "Hij had vandaag alle aandacht voor mij, dat merkte ik wel. Heel fijn dat er geen glas tussen zat." Brasser hoopt dat er snel meer mogelijk is qua contact. "We hebben een speciale bus om hem te vervoeren. Het uitzicht over de boulevard van Vlissingen is zijn lust en zijn leven. Ik hoop dat we dat weer snel met hem kunnen doen."

Geen besmettingen, daarom deelname aan proef

Donderdag kreeg Ter Reede te horen dat de keus van landelijke proef met versoepeling op de locatie aan de Koudekerkseweg is gevallen. Omdat er geen besmettingen van het virus vastgesteld zijn in het verpleegtehuis. In Ter Reede wonen 93 cliënten.

Mensen die hun familie willen bezoeken in Ter Reede, kunnen zich melden bij WVO Zorg. Er kunnen achttien bezoeken van een half uur per dag worden gepland, ook in de avonduren en weekenden, zeven dagen per week. Er gelden verschillende, strikte, voorwaarden.

Ria Schout( links) en Ria Brasser hebben hun man en zoon kunnen bezoeken in Ter Reede (foto: Omroep Zeeland)

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan in Ter Reede en op de 24 andere proeflocaties elders in het land wil het kabinet kijken hoe een voorzichtige versoepeling uitpakt. Het kabinet is zo voorzichtig, omdat juist bij deze doelgroep, kwetsbare ouderen, het coronavirus hard toeslaat.

Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is. Mits ook daar aan alle voorwaarden voldaan wordt. Dat moet over twee weken duidelijk zijn.