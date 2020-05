Goeiemorgen! Coronaresto, theatertoekomst en een bijzondere date

De oplossing om met vier personen te kunnen eten op een terras. (foto: Omroep Zeeland)

Een bedrijf uit Axel heeft misschien wel de oplossing om straks veel gasten kwijt te kunnen op een terras. Vader en zoon Adrie en Gert-Jan Vlaander hebben een idee ontwikkeld om bezoekers en personeel veilig van elkaar te scheiden, zonder in te leveren op het aantal gasten.

Vandaag kijken we ook naar de toekomst van de Zeeuwse theaters. Vanaf 1 juni mogen ze weer open, maar wel met maar 30 bezoekers. Is dat rendabel? En is er toekomst nu het er ook uitziet dat ze vanaf 1 september niet kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen?

Ria Schout zit na twee maanden videobellen voor het eerts weer bij haar man in de buurt. "Het voelde als een eerste date." (foto: Ter Reede)

Het verpleegtehuis Ter Reede aan de Koudekerkseweg in Vlissingen is één van de 25 verpleeghuizen, die bij wijze van proef vanaf gisteren weer gedeeltelijk open is gegaan voor bezoek. De locatie is de enige in Zeeland waar deze versoepelde bezoekregeling geldt. Wel onder strikte voorwaarden.

Ria Schout was zo blij om haar man eindelijk weer eens in het echt te zien. "Het was net of we voor het eerst op date gingen."

Koeien in de wei (foto: Lydia Haze)

Weer

Het begin van vanochtend is nog helder en rustig, maar uit het noorden komt meer bewolking en er is dan kans op enkele buien. En vanmiddag is er ook vrij veel bewolking met kans op een bui, maar later zijn er weer veel opklaringen. Er komt vanmiddag een matige tot vrij krachtige te staan, uit noord tot noordoost. Maximum rond 13 graden.