Zorg voor overledenen ziekenhuis anders tijdens corona

Miranda Morelli, medewerker CMO (foto: omroep zeeland)

Miranda Morelli werkt voor CMO. Zij en haar collega's verplaatsen iemand normaal gesproken na het overlijden van de ziekenhuiskamer naar het mortuarium. Ze verwijderen daar dan bijvoorbeeld infusen, pacemakers en stoma's. Daarna neemt een uitvaartondernemer het over.

Hoe groot is de groep mensen die dit werk doet?

"Ik maak deel uit van een groep van vier collega's die werken in het Adrz in Goes en het ziekenhuis in Dirksland. Ik zie ons echt als een verlengstuk van de verpleging. De overledene zie ik altijd als een geliefde en probeer zo de beste zorg te geven."

Hoe bent u begonnen aan dit werk?

"Ik ben begonnen als kapster en wilde ook het haar van overledenen gaan verzorgen. Zo kwam ik op de uitvaartacademie in Geldermalsen terecht. Toen ik die had afgerond ben ik daar les gaan geven. Nu combineer ik al het werk dat bij de zorg voor overledenen komt kijken met lesgeven en een eigen kapsalon. Maar de kapsalon is nu dicht en lesgeven gaat nu ook niet."

Arina Bechtrum, medewerker CMO (foto: omroep zeeland)

Hoe is uw werk veranderd tijdens de coronacrisis?

"We hebben het heel wat drukker. We werken nu ook in beschermende kleding. Ook is het soms niet meer mogelijk om een overledene eerst naar het mortuarium te verplaatsen. Dan gebeurt de zorg op de afdeling in het bed zelf. Daarna gaat de overledene in een body bag."

Dat lijkt me heftig om die zorg te verlenen in de ziekenhuiskamer?

"Ik vind het wel confronterend om patiënten te zien liggen die heel ziek zijn door corona. Ook als ik dan een lichaam moet verplaatsen van de afdeling af. Dan hoop ik maar dat de andere patiënten slapen of dat ze me niet zien."

Wat doet deze crisis met u?

"Ik sta er nuchter in. Wel moeten we extra goed opletten of de beschermende middelen goed zitten. Ik draag tijdens het werk dezelfde bescherming als IC-medewerkers. Daarnaast draag ik drie paar handschoenen. Die gaan tijdens de werkzaamheden laagje voor laagje uit, maar ik houd er altijd minstens twee paar aan. Als ik klaar ben was ik mijn handen grondig. Door al die beschermende kleding is het persoonlijke er af. Ik mis vooral dat ik nu geen troost kan bieden aan nabestaanden, ze geen handdruk kan geven of een arm om hen heen kan slaan."

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker praten we iedere werkdag rond 8.50 uur met een Zeeuw voor wie het niet mogelijk is om in coronatijd thuis te werken. Dat kan bijvoorbeeld een bakker, slager, fietsenmaker, bouwvakker of medewerker in de gevangenis zijn. Wil jij vertellen waarom het voor jou niet mogelijk is om thuis te werken? Of ken je iemand voor de rubriek niet-thuiswerker? Laat het weten via nieuws@omroepzeeland.nl