Zeeuwse theaters zoeken licht in de duisternis

Directeur Frans Lievens van Zeeland Theaters -de drie grote schouwburgen in Goes, Terneuzen en Middelburg- kan niet wachten tot de theaters per 1 september weer helemaal open mogen. De schouwburgen in Goes en Middelburg kunnen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel zeker 200 bezoekers herbergen, in het Scheldetheater in Terneuzen passen zelfs 300 mensen tegelijk. Grote musicals en opera's zullen er ook dan niet te zien zijn omdat die een volle bak vereisen om rendabel te zijn.

Kleinere theaters

Peter de Neef programmeert voorstellingen in zes kleine zalen: in Ritthem (2x), Heinkenszand, Zierikzee (2x) en Renesse. Zijn eigen huiskamertheater De Verwachting in Ritthem ziet er na de corona-aanpassingen uit als een chique nachtclub. Bezoekers bestellen vooraf een stoel met eventueel een flesje wijn en nootjes en kunnen meteen bij hun privétafeltje aanschuiven bij binnenkomst. De Neef ziet vooral de creatieve mogelijkheden van deze tijd.

Samenwerken

Volgens De Neef in Ritthem zijn er vooral nieuwe kansen om meer met andere kleine theaters in het land samen te werken. Een voorbeeld daarvan is een concert van Tim Knol dat via een verbinding met een theater in Delft ook in De Verwachting kon worden bekeken.

theater De Verwachting in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Steun

Net als alle andere theaterdirecteuren in Nederland krijgen ook Lievens en De Neef veel steunbetuigingen en donaties van theaterliefhebbers die alle begrip hebben voor de situatie. De verkoop voor het theaterseizoen 2020/2021 is ondanks de coronacrisis gewoon gestart.

De voorstellingen die dit seizoen zijn uitgevallen vanwege de sluiting van de theaters worden, indien mogelijk, ingehaald in het nieuw seizoen. Theaterbezoekers die al een kaartje hebben gekocht, krijgen een voucher en, als het niet anders kan, hun geld terug.