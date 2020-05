Voucherregeling leidt bij Roompotgasten tot onbegrip en onduidelijkheid

Een van de parken van Roompot (foto: Omroep Zeeland)

Onno, die niet met achternaam genoemd wil worden, had een midweekje geboekt in Domburg vorige week. Maar die vakantie werd door Roompot geannuleerd. Zonder te vragen kreeg hij een voucher ter waarde van het al betaalde bedrag voor een volgend verblijf bij Roompot.

Plus 42 procent

Hij besloot meteen zijn vakantie om te boeken naar dezelfde week in de meivakantie volgend jaar, in hetzelfde type huisje. Maar bij het omboeken bleek de prijs ineens 20 procent hoger te liggen dan dit jaar.

En Sietske uit Nijmegen was ineens 300 euro extra kwijt, een stijging van 42 procent. Elly Verkade maakte hetzelfde mee. Zij was ineens ruim 600 euro extra kwijt voor de drie huisjes die ze voor haar familie had geboekt, een stijging van 27 procent. Na vragen van Omroep Zeeland heeft Roompot die extra kosten ongedaan gemaakt.

De voucherregeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat alle consumenten hun geld terugvragen voor hun geannuleerde vakantie. Door een voucher uit te geven, hoeft de ondernemer geen geld terug te betalen en kan de boeking worden verzet naar een later tijdstip. De vouchers zijn een jaar geldig. Is er na verloop van de voucher geen gebruik van gemaakt, dan kan het geld alsnog worden teruggevraagd. De Europese Commissie is kritisch over de voucherregelingen. De commissie begrijpt de gedachte achter de regelingen, maar vindt ze ook in strijd met het consumentenrecht.

Van een structurele prijsverhoging is volgens Baptiste van Outryve van Roompot geen sprake. "We hebben de prijzen absoluut niet verhoogd, maar zelfs iets verlaagd." Dat mensen toch geconfronteerd worden met een verhoging "is de wet van vraag en aanbod".

"Er zullen ook mensen zijn die nu juist minder moeten betalen dan dit jaar voor datzelfde huis", zegt Van Outryve. Roompot gebruikt een zelfde systeem als dat bij het boeken van vliegtuigstoelen wordt gebruikt. Die prijzen veranderen ook continu afhankelijk van de vraag.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Als voorbeeld neemt Van Outryve de verhuur van tien huisjes. "Als je de eerste bent, zal je minder moeten betalen, maar ben je de tiende - en dus de laatste - dan betaal je meer." Dat is wat er volgens hem is gebeurd bij Onno, Elly en Sietske. "De prijzen zijn dus niet verhoogd, want voor de tien huisjes uit het voorbeeld in totaal, ontvangen we hetzelfde huurbedrag als dit jaar", verklaart Van Outryve. "Deze mensen waren bij het boeken voor dit jaar wellicht wel de nummers een en voor volgend jaar niet."

Druk

Nadat de voucherregeling van kracht werd, ontstond er veel vraag naar een vakantie bij Roompot in de meivakantie van volgend jaar, aldus de woordvoerder. Normaal gezien zouden boekingen voor 2021 pas vanaf juli mogelijk zijn, maar vanwege de coronacrisis en de voucherregeling is dat naar voren gehaald.

"We zien nu heel veel mensen die hun vakantie willen omboeken naar de meivakantie van volgend jaar", zegt Van Outryve. Maar het zijn niet de enige die volgens hem geïnteresseerd zijn in die periode. "We zien ook veel nieuwe boekingen van mensen die vakantie dit jaar niet meer zien zitten, maar wel alvast hun eerste vakantie volgend jaar willen vastleggen."

(foto: Omroep Zeeland)

De beredenatie van Roompot over de wet van vraag en aanbod bestempelt Onno als "een flauwekulverhaal". En volgens Sietske had Roompot hun systematiek van variabele prijzen best los kunnen laten. Ze hadden volgens haar een voorbeeld kunnen nemen aan andere reisorganisaties die boekingen kosteloos en zonder bijbetaling omzetten naar dezelfde periode volgend jaar.

Volgens Van Outryve was dat niet mogelijk, omdat er dan volgens hem dan weer veel kritiek zou zijn gekomen dat Roompot zou bepalen wanneer de mensen dan wel op vakantie konden. Kortom: ze zouden het nooit goed doen.

Poot uitgedraaid

Onno had dat laatste toch liever wel gehad."Hadden ze me maar gebeld", zegt hij. Volgens hem was het automatisch verzetten naar dezelfde periode veel makkelijker geweest. "Mits ze de keuze open zouden laten om alsnog te kunnen switchen. Dat had mij nu in ieder geval veel telefoontjes gescheeld."

Het voelt voor Onno nu "alsof me een poot wordt uitgedraaid". Definitief omboeken gaat hij in ieder geval voorlopig nog niet. Hij wacht, net als Sietske, liever een aanbieding af. Komt die er niet, dan vragen ze volgend jaar alsnog hun geld terug.