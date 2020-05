Dumbbells en crosstrainers op de parking; sporten maar!

Bodyfit op de parkeerplaats (foto: Omroep Zeeland)

Het parkeerterrein voor de deur van Healthclub Zeeland Gezond is vandaag omgetoverd tot een volledig fitnesscentrum. Halters en gewichten liggen klaar, er staat een open tent met daaronder loopbanden en er liggen matjes waar een groepsles aan de gang is, inclusief opzwepende dance-muziek. Iedereen houdt anderhalve-meter afstand en op de grond zijn looplijnen aangebracht.

"Nog 2 keer het linkerbeen omhoog! En nog een keer", schreeuwt de instructrice. De zes dames die deze zonnige ochtend meedoen aan de les bodytraining, zijn blij met de oplossing. "Het bevalt erg goed in de buitenlucht en het geeft ook echt een boost om weer samen te sporten," zegt een van de deelneemster.

Apparatuur uitgeleend

Bij eigenaar Marco Schroevers fonkelen de ogen ook weer na zeven weken zonder leden. "Vanmorgen heb ik weer een spinningles gedaan met 17 man en daar krijg je echt zoveel power van." De afgelopen weken konden klanten de lessen volgen via internet. Apparatuur werd uitgeleend aan klanten in de hoop dat de sportschool binnen een paar weken weer les kon geven in het gebouw.

Het viel Schroevers vorige week dan ook zwaar toen Rutte met het bericht kwam dat de deuren van sportscholen dicht moeten blijven tot 1 september. "Maar na de domper ga je kijken wat nog wel kan en dit is voor die tussentijd een prima oplossing." De eigenaar heeft navraag gedaan bij de gemeente, kreeg groen licht en ging afgelopen dinsdag aan de slag op het parkeerterrein.

Meer sportscholen naar buiten

In Zeeland zijn meer sportscholen die een voorstel hebben ingediend bij hun gemeente. Ze hopen dat ze binnen een week het sein krijgen om te starten voor hun deur. Maar dan moet je wel ruimte hebben voor al die sportattributen.

Marco Schroevers heeft in Vlissingen nog een sportschool, maar daar is niets mogelijk. "Het is daar vooral gericht op kracht. Nadeel is dat de apparatuur te zwaar is om te verzetten en voor de deur heb ik ook alleen maar een smalle stoep. Dat gaat niet." De klanten van die vestiging hoeven de komende maanden niks te betalen voor hun doorlopende abonnement. En dat terwijl de huur en loon van personeel wel moeten worden betaald door Schroevers.

Op zo'n zonnige ochtend lijkt het of buiten sporten misschien wel mooier is dan in zo'n muffe hal. Volgens Schroevers is dat ook zo, maar bij een hoosbui moeten ze natuurlijk wel stoppen. "Een beetje regen is niet erg en ook de apparatuur kan er tegen. Je moet eens bedenken hoeveel zweet er binnen opkomt en dat is veel slechter dan een paar druppels hemelwater."