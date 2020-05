Parkeersysteem Domburg heeft gefaald, maar moet nu steeds beter gaan werken

Parkeerverwijssysteem in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente heeft een medewerker aangenomen die zich een groot deel van de tijd bezighoudt met het verbeteren van het systeem. Daarnaast wordt het systeem sinds oktober vorig jaar vaker gecontroleerd en bijgestuurd, bijvoorbeeld door twee keer per week het aantal voertuigen op de parkeerterreinen te tellen. Dat heeft de gemeente tot nu toe zo'n 7.000 euro gekost.

Niet goed, wel tevreden

Ondanks de tegenslagen is het college wel blij met de nieuwe borden die aangeven waar parkeerplek vrij is. Het systeem zou volgens de gemeente een bijdrage leveren aan minder verkeersoverlast in Domburg. Na een software-update heeft het college er vertrouwen in dat het systeem blijvend beter werkt, maar houdt wel een slag om de arm. "Het is en blijft kwetsbare techniek met altijd kans op incidentele storingen."

Het Domburgse parkeersysteem is in 2018 geïnstalleerd, met name om overlast van rondrijdende toeristen te beperken. Dat was een langgekoesterde wens van ondernemers. Aan de overlast kwam nog geen eind, want het systeem werkte niet. In sommige gevallen gaf het bord 'vol' aan terwijl er nog tientallen lege parkeerplekken waren.

Lees ook: