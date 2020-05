Opnieuw sloten van kledingcontainers dichtgelijmd

Een van de vernielde sloten (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om twee containers in Graauw, twee in Lamswaarde en vier in Hulst. Maarten van Renssen van Curitas zegt dat de containers nu niet open gemaakt kunnen worden, laat staan worden geleegd. "Het valt niet mee om de containers open te maken, we moeten de sloten open slijpen."

Containers lopen over

Ook mensen die kleding in willen leveren, hebben daar nu last van. "Wij kunnen de containers niet legen en dus lopen ze over", zegt Van Renssen die ervan uit gaat dat iemand het heeft gemunt op de inzamelcontainers. Maar wie dat kan zijn en wat die persoon bezielt is een raadsel. "De containers staan uit elkaar, je loopt niet zomaar van de ene naar de andere."

'Dure hobby als dit doorgaat'

Curitas heeft opnieuw aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat het dichtlijmen van de sloten snel stopt, want om met een slijptol aan de gang te gaan, ziet Van Renssen niet zitten. "Het wordt een dure hobby als dit zo doorgaat."

Van Renssen zegt dat de politie extra gaat surveilleren en hoopt dat mensen hem inlichten als ze iets verdachts zien. Dat kan bijvoorbeeld via het WhatsApp-nummer dat op de containers staat. Normaal kan op dat nummer worden doorgegeven wanneer een bak vol is.

Lees ook: