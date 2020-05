Oproep wetenschappers aan Middelburg: 'Help vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen'

Daarmee wordt het maatschappelijk protest tegen de afhoudende houding van het stadsbestuur steeds breder. Eerder riep ook al de Middelburgse Raad van Kerken in een open brief op tot de opvang van vluchtelingenkinderen. Een door de Middelburgse Ria de Feijter opgestarte petitie is inmiddels door vierhonderd mensen ondertekend.

In de naar de raad gestuurde brief roepen de Middelburgse wetenschappers van het onderzoeksproject Cities of Refugees op om aan te sluiten bij de 'coalition of the willing', een alliantie van gemeenten, Stichting Vluchteling en Defence for Childern, die pleit voor de opvang van de kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland.

Dat zich in Nederland al zestig gemeenten hebben aangesloten en nu juist Middelburg niet, wekt verbazing. "Dan is net de gemeente Middelburg die nog twijfelt!" zegt Barbara Oomen, hoogleraar mensenrechten en opsteller van de brief. "De stad van de vrijheid, de mensenrechtenstad, de stad van de Four Freedoms Awards. Dat verbaast me."

Vluchtelingenkinderen in erbarmelijke omstandigheden In de Griekse kampen leven vijfduizend weeskinderen onder slechte omstandigheden. De Griekse regering is bereid om 2.500 kinderen op te nemen en heeft Nederland gevraagd om vijfhonderd kinderen op te vangen. De regering in Den Haag is daartoe niet bereid, maar wil wel geld doneren voor de opvang in Griekenland. Hoogleraar mensenrechten Barbara Oomen: "Het is alsof er iemand op straat is gevallen en je helpt hem niet, maar je zegt 'ik geef wel geld aan het Rode Kruis'." Tien lidstaten hebben wel al gehoor gegeven aan de hulpvraag van Griekenland. Tientallen prominenten riepen het kabinet vorige maand in een paginagrote advertentie in NRC op om 'solidariteit in Europa' te tonen. Het Zeeuwse oud-Tweede Kamerlid, Ad Koppejan, was een van de ondertekenaars. Inmiddels hebben zestig gemeenten in Nederland hun steun uitgesproken.

De wetenschappers schrijven in de brief dat Middelburg al jarenlang Shelter City voor bedreigde mensenrechtenactivisten is en dat Middelburg zich in het verleden ruimhartig opstelde in het opnemen van vluchtelingen. Daardoor moet Middelburg volgens de wetenschappers niet aan de kant blijven staan, maar 'het voortouw nemen in het ondersteunen van de meest kwetsbaren'.

Coalitiepartijen LPM, CDA, VVD en SGP zijn tegen opvang van vluchtelingenkinderen (foto: Omroep Zeeland)

Het gemeentebestuur is tegen de opvang van kinderen. "Eerst zijn andere gemeenten aan zet", verwoorden de coalitiepartijen LPM, CDA, VVD en SGP het standpunt in de vergadering van 16 april. Middelburg doet al genoeg is de boodschap.

Blijft CDA Middelburg tegen opvang van vluchtelingenkinderen?

Vanavond staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de commissie maatschappelijke zaken. De voltallige oppositie heeft zich al uitgesproken vóór steun aan vluchtelingenkinderen. Alle ogen zijn gericht op coalitiepartij CDA. Gaat de christelijke partij woensdagavond toch de motie steunen voor de opvang van de kinderen?

Alleenstaande kinderen in vluchtelingenkamp in Griekenland (foto: NOS)

De gemeenteraden van Goes, Borsele, Reimerswaal, Tholen en Veere pleiten voor opvang van weeskinderen uit de Griekse kampen. De gemeente Vlissingen heeft zich, als enige Zeeuwse gemeente tot nu toe, ertegen uitgesproken.Terneuzen debatteert morgenavond over de kwestie.