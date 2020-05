Middelburg stevent af op aansluiting bij 'coalition of the willing'

(foto: NOS)

Een eerder motie over dit onderwerp werd alleen gesteund door de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Middelburg. Vanavond gaf het CDA, een van de coalitiepartijen, aan dat ze akkoord gaan met het eventueel aansluiten bij de 'coalition of the willing'. "Dat wij tegen de opvang van vluchtelingen zouden zijn is echt een misverstand. Dat beeld is ontstaan en dat vinden wij erg vervelend", zei fractievoorzitter Wim Kant van het CDA vanavond.

Beeldvorming rechtzetten

"Wij hebben eerder van harte ingestemd met de komst van een AZC, en vinden dat vluchtelingen moeten worden opgevangen. Ook in Middelburg", zei Kant. "We hebben alleen tegen de eerdere motie gestemd omdat het een rijks-aangelegenheid is. Maar als er motie komt om aan te sluiten bij de 'coalition of the willing' dan zullen wij die zeker steunen. Al was het maar om de negatieve beeldvorming over onze fractie recht te zetten."

Wethouder Dekker wilde niet het achterste van zijn tong laten zien tijdens de commissievergadering. "Wij zullen als college ons standpunt laten horen als het eenmaal zover is dat er een voorstel ligt. Maar ons standpunt is tot nu toe altijd geweest dat het Rijk al besloten heeft dat de kinderen niet naar Nederland komen. Dus dan heeft zo'n oproep om ze hierheen te halen weinig zin. Mocht dat anders worden dan zijn we van harte bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen."

Vluchtelingenkinderen

In Griekse vluchtelingenkampen leven duizenden weeskinderen onder slechte omstandigheden. De Griekse regering is bereid om 2.500 kinderen op te nemen en heeft Nederland gevraagd om vijfhonderd kinderen op te vangen. De regering in Den Haag is daartoe niet bereid, maar wil wel geld doneren voor de opvang in Griekenland.

