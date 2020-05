Goedemorgen! Opgespoten strand en burgemeester officieel aan de slag

Strand weer als vanouds

Het strand tussen Vlissingen en Dishoek ligt er weer mooi bij. Bij metingen vorige maand bleek dat het strand door de stormen in februari nog maar net binnen de veiligheidsnormen valt. En daarom is er de afgelopen tijd 210.000 kubieke meter zand op de stranden gespoten.

Hij was van de week al begonnen, maar vandaag wordt Jack van der Hoek beëdigd als burgemeester van Schouwen Duiveland. Het zal iets stiller zijn dan bij een gebruikelijke installatie, vanwege maatregelen tegen het coronavirus. De eed wordt afgenomen door commissaris van de koning Han Polman. De raadsleden nemen via een videoverbinding deel aan de openbare vergadering.

Vluchtelingkinderen

Het lijkt er op dat er alsnog een meerderheid is in de gemeenteraad van Middelburg om aan te sluiten bij de 'coalition of the willing'. Die wil ervoor zorgen dat 500 alleenstaande kinderen in Nederland worden opgevangen die nu verblijven in vluchtelingenkampen in Griekenland.

Zeeuwse Top 40

Je hebt nog tot vrijdagavond 19.00 uur om je stem uit te brengen voor de Zeeuwse Top 40. En jouw stem kan zomaar doorslaggevend zijn of een artiest wel of niet in de uiteindelijke lijst belandt, meldt de Zeeuwse Top 40 op Facebook. Het aantal stemmen tussen positie 40 en de plekken daaronder ligt dicht bij elkaar. Als je stemt maak je kans om Zeeland vanuit de lucht te zien.

Weer

Het wordt een vrij zonnige dag, met flinke zonnige perioden en ook wel wat wolken en het blijft droog. De maximumtemperaturen komen te liggen tussen 12 en 14 graden.