Brand bij golfclub legt spullen van 120 leden in de as

Brand in loods van golfclub in Axel (foto: HV Zeeland)

De Kraker vertelde vanochtend in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker dat hij een troosteloos beeld aantrof toen hij bij de golfbaan aankwam. "Alles is zwartgeblakerd. De loods is één grote hoop staal geworden." Die loods ging vannacht bij de brand in vlammen op. In die loods waren golfkarretjes en de lockers van de leden.

"Leden bewaren daar hun spullen zodat ze niet elke keer met al hun materiaal hoeven te sjouwen als ze willen golfen", legt De Kraker uit. "Het is allemaal in vlammen opgegaan." De voorzitter weet niet hoe de brand is ontstaan al heeft hij wel een vermoeden. "Ik denk dat het ontstaan is in één van de accu's van een golfkarretje. Maar of we dat ooit kunnen achterhalen weet ik niet."

Extra wrang

De brand komt op een extra wrang moment voor de golfclub. Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen mochten de leden sinds afgelopen maandag weer de baan op. "Iedereen was goed gemutst en dan krijgen we dit", zegt de voorzitter. "We gaan de leden zo snel mogelijk helpen om weer de baan op te kunnen."

De golfbaan is vandaag wel gewoon open. Volgens De Kraker belemmert de brand niet het spel of toegang tot de locatie.

