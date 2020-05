Michael heeft sinds het begin van de crisis gewoon doorgewerkt. "In het begin hadden we wel aangepaste openingstijden, omdat er bijna geen klanten waren. Maar als filiaalmanager heb je een aantal werkzaamheden die ook tijdens een crisis gewoon uitgevoerd moeten worden. En daarnaast moest de winkel voorbereid worden op alle maatregelen."

Werken jullie ook op een andere manier?

Er wordt in de winkel op een andere manier gewerkt dan normaal gesproken. Er is een protocol opgesteld waar alle filialen van Leen Bakker zich aan moeten houden. "Zo hangt er bij de ingang een bord met informatie, waarop beschreven staat waar klanten zich aan moeten houden in de winkel. Klanten kunnen hun handen desinfecteren bij de ingang en een mandje is verplicht. Er liggen overal stickers op de vloer, zodat de looproute gevolgd wordt. Bij de kassa's hangt plexiglas en via de intercom verzoeken we klanten om afstand te houden."

De winkel (foto: Omroep Zeeland)

Heb je het door de crisis ook drukker of juist niet?

In de beginperiode was het volgens Michael erg rustig in de winkel. "Mensen kwamen alleen gericht iets kopen of ophalen wat ze hadden besteld. In de periode daarna zagen we dat er meer online werd besteld. Het werd hierdoor ook iets drukker in de winkel, omdat deze spullen na een aantal dagen opgehaald werden." Maar de laatste weken merkt Michael eigenlijk geen verschil meer met de periode voor de crisis. "Mensen lopen nu even binnen voor de gezelligheid en zien het meer als een uitje. Vooral de zaterdagen zijn erg druk."

Is de sfeer in de winkel ook anders?

Volgens Michael is de sfeer in de winkel wel enigszins veranderd door de crisis. Hij merkt dat er iets meer spanning hangt, zowel bij het personeel als bij de meeste bezoekers. "We zijn denk ik allemaal iets meer op onze hoede en gevoelig voor de regels die gehanteerd worden in de winkel. Sommige klanten raken gefrustreerd door de extra regels en dan is het onze taak hier op een rustige manier mee om te gaan. Dat kost veel energie."

Ik ben ontzettend trots op mijn collega's. " Michael Schoonen - filiaalmanager

Wat verkoop je op dit moment veel, wat je totaal niet had verwacht?

In het begin van de crisis zag je dat mensen wat meer gingen klussen en dat was volgens Michael ook te merken in de winkel. "Er werd bijvoorbeeld meer vloerbedekking en laminaat verkocht dan normaal." Maar de laatste weken ziet hij vooral een toename in de verkoop van tuinspullen. "Normaal gesproken ligt die piek eind mei, maar we zijn bijna ons gehele assortiment al kwijt en dat is wel bijzonder."

Wat geeft je momenteel in je werk de meeste voldoening?

Michael is ontzettend blij met de inzet van zijn collega's tijdens de afgelopen periode. "Ze komen nog steeds met veel plezier naar hun werk. Ondanks dat ze zich elke dag blootstellen aan onze bezoekers met alle risico's van dien. Daar ben ik op dit moment het meest trots op."

Michael aan het werk (foto: Omroep Zeeland)