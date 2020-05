Dankzij Big Brother meer vraag naar Zeeuwse aardappelvlokken in Nigeria

De aardappelverwerker investeert 50 miljoen euro in de nieuwe fabriek. Een noodzakelijke investering want wereldwijd neemt de vraag naar aardappelvlokken namelijk toe. Zo heeft de Lamb Weston een nieuwe grote afzetmarkt voor de aardappelvlokken gevonden: Nigeria.

Big Brother in Nigeria

De aardappelvlokken wonnen in dat land aan populariteit nadat ze in de Nigeriaanse versie van televisieprogramma Big Brother te zien waren. In Nigeria worden de vlokken niet alleen in soepen en sauzen verwerkt, zoals in Nederland, maar ze worden volgens Zeno Deurvorst ook in zakken verkocht in de winkel. Hij heeft de aardappelvlokken in Nigeria aan de man gebracht voor de frietfabriek. "De aardappelenvlokken gaan in zakken naar Afrika. Ze gooien er water bij en eten het als een soort yampuree, een Afrikaanse lekkernij."

Deurvorst maakte reclame met het product en zo waren de zakken aardappelvlokken opeens te zien in de realityshow. "Dat zorgde voor een enorme vraag naar de zakken aardappelvlokken. Het heeft zelfs zo geholpen dat er ook weer in andere landen aanvragen zijn."

Naar deze aardappelvlokken uit Kruiningen is wereldwijd vraag (foto: Omroep Zeeland)

De vlokken worden gemaakt uit de restjes van aardappelen die overblijven na het snijden van patat. Omdat het product ook gebruikt kan worden in vleesvervangers, is de vraag stijgende. "En dat is nu natuurlijk helemaal hip", zegt Eltjo Toutenhoofd verantwoordelijk voor de bouw van de fabriek. "We maken al aardappelvlokken, maar met deze nieuwe fabriek kunnen we aan de groeiende vraag naar het product voldoen en op grote schaal gaan produceren."

Als het allemaal mee zit, rollen de eerste aardappelvlokken in december uit de nieuwe fabriek.