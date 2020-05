Minder verkeer, maar meer kans op ernstige ongelukken in coronatijd

Auto raakt van A58 en slaat over de kop (foto: HV Zeeland)

Tussen half maart en eind april is in Zeeland de kans op een ernstige afloop van een ongeluk, waarbij een betrokkene komt te overlijden of ernstig gewond raakt, toegenomen met 22,8 procent. Dit in vergelijking tot dezelfde periode in de voorgaande jaren.

In de middenmoot

Daarmee staat Zeeland in de middenmoot. In de provincies Limburg en Gelderland was die stijging veel groter, namelijk 48,9 en 47,1 procent. In de provincies Flevoland en Friesland was er juist een daling van 24,6 en 1,4 procent, staat in de analyse van VIA.

Landelijk kwamen er in die periode 62 mensen om in het verkeer. In dezelfde periode de afgelopen drie jaar waren het er gemiddeld 65. Dat terwijl het totaalaantal ongelukken flink daalde. Dat aantal schommelt in deze periode al jaren rond de 11.500, maar dit jaar waren het er maar 6245.

Auto tegen boom in Kloosterzande (foto: HV Zeeland)

'Corona-racers'

Dat het aantal ongelukken afneemt, komt volgens de onderzoekers door de afname in de aantallen verkeersdeelnemers. Dat er desondanks meer ongelukken zijn met een ernstige afloop komt door veranderd rijgedrag. Zo citeren de onderzoekers de politie die in meerdere media-uitingen aangaf dat er sprake is van 'corona-racers', weggebruikers die de lege wegen als racebaan zien.

"Het is een heel bijzondere situatie waar we nu in het verkeer mee te maken hebben", zegt VIA-onderzoeker Erik Donkers in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn ons echt anders gaan gedragen. We zijn meer gaan fietsen, vooral ouderen doen dat. Bovendien zijn de straten leger, wat voor sommige automobilisten aanleiding is om harder te gaan rijden."

Kinderen onder de 10 jaar vaker op de fiets

Verder blijkt uit het onderzoek dat het aantal fietsende kinderen onder de 10 jaar dat slachtoffer van een verkeersongeluk werd, is gestegen. Nu zij niet meer naar school hoeven, zitten zij volgens de onderzoekers vaker op de fiets.

Ook worden jonge automobilisten vaker slachtoffer van een verkeersongeluk. Zij kunnen volgens de onderzoekers soms nog niet omgaan met de nieuwe verkeerssituatie. Die toename geldt ook voor bestuurders van bestelbussen, dit komt volgens de onderzoekers doordat er meer online wordt gewinkeld. Verder waren ook fietsende veertigers, fietsende ouderen en motorrijders vaker betrokken bij een ongeluk.