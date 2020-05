Veerboot gebruikt zwangerschapsbanden om verspreiding coronavirus te voorkomen

"Het is jammer, de ferry was het jaar 2020 erg goed begonnen," zegt Harry van der Maas, gedeputeerde vervoer van de Provincie Zeeland. "Daar is een streep door gekomen. Veel minder reizigers betekent veel minder inkomsten. Als provincie gaan wij bezien hoeveel geld wij erbij moeten leggen om het gat te dichten."

Van der Maas en commissaris van de Koning Polman brachten vanochtend in Vlissingen een werkbezoek aan de Westerschelde Ferry BV en aan vervoersbedrijf Connexxion. Het is de bedoeling dat het openbaar vervoer per 1 juni wordt opgeschaald, zij het beperkt en met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Zwangerschapsbanden

"Wij nemen nu vijftig passagiers mee per afvaart. Dat is ongeveer dertig procent van het normale aantal. Dat gaan we in juni opschroeven naar veertig procent," zegt Raymond Winterswijk, directeur van de Westerschelde Ferry BV. Hij laat zien hoe aan boord ruimte is gecreëerd. Op een flink aantal stoelen hangt een doek met de tekst: "Deze stoel vrijhouden s.v.p." Winterswijk glimlacht: "Het zijn eigenlijk zwangerschapsbanden waarop een tekst is gedrukt."

Met mondkapjes en op afstand met de boot en in de bus (foto: Omroep Zeeland)

Passagiers moeten zelf mondkapjes meenemen, maar voor wie dat toch vergeten is, heeft de veerboot een hygiënesetje te koop voor 12,50 euro. Hierin zitten vier mondkapjes, twee paar handschoenen en desinfecterende spray. "Je moet mensen gelegenheid geven om te wennen. Het zit nog niet in hun DNA," aldus de directeur van de veerboot.

Over het verlies door de coronamaatregelen van de afgelopen maanden zegt hij: "Dat is een kostbaar plaatje. We zitten nu op 5 à 10 procent van wat we normaal vervoeren. Dat heeft ons tot eind deze maand naar schatting zo'n 100.000 bezoekers gekost. Dan praat je over 2 à 3 euroton. Dat kunnen we nooit meer inhalen dit jaar." Winterswijk verwacht dat de Provincie Zeeland bij zal springen.

Toeristische attractie?

De Westerschelde Ferry moet het voor een belangrijk deel hebben van toeristische passagiers. Het is de vraag of de veerboot nog een leuk attractie is als je met een monddoekje op anderhalve meter aan boord moet. "Dat is de grote vraag, wat gaat er gebeuren?" zegt Winterswijk.

De grote toename van passagiers wordt pas verwacht in september en oktober als veel opleidingen weer zullen opstarten. Dan moeten er weer twee schepen in de vaart zijn en niet één zoals nu.

Ook het busvervoer in Zeeland zal per 1 juni worden opgeschaald. Ben Dwars, directeur van Connexxion Zeeland, hoopt dat dan het aantal passagiers zal toenemen. Nu ligt dat op tien procent van het gebruikelijke aantal, na 1 juni zal dat naar verwachting veertig procent zijn.

Veilig in de bus

Er komen spatschermen in de bussen om de chauffeur te beschermen. Passagiers kunnen dan weer via de voordeur instappen. Ook hier moeten passagiers een mondkapje meenemen. Het aantal zitplaatsen blijft beperkt. "In een normale 12-meter bus van tachtig passagiers gaan we dan naar rond de dertig mensen," zegt Dwars. Ook Connexxion lijdt verlies door het afgenomen aantal passagiers. "In Zeeland gaat het voor Connexxion over tonnen, landelijk over miljoenen voor het OV in Nederland."