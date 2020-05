Weekmarkt weer normaal, maar zonder gezelligheid: 'Je mist de Duitsers'

Een spatscherm bij de kaartverkoper (foto: Omroep Zeeland)

Zes weken weken lang waren non-food kramen niet welkom op de Markt voor het stadhuis. In overleg met de gemeente maakten de kooplui een nieuwe indeling van de kramen waardoor alle verkopers weer welkom zijn. Een aantal kramen moest daardoor noodgedwongen uitwijken naar het naastgelegen Plein 1940, omdat er meer ruimte in beslag wordt genomen. Ook mogen er sinds vandaag geen fietsen meer mee worden genomen om de looppaden vrij te houden.

'Je mist de Duitsers'

Addy Heeren is met zijn dierenkraam al ruim twintig jaar een vaste verkoper op de Middelburgse markt. Hij is blij dat hij zijn dierenspeeltjes weer mag verkopen, maar het valt hem op dat die oude vertrouwde entourage nog niet terug is. "Je mist toch de Duitsers op een dag als vandaag, want die brengen echt die typische vakantiesfeer mee naar deze markt."

De markt is weer compleet (foto: Omroep Zeeland)

Een echtpaar, dat met de fiets vanuit Vlissingen naar Middelburg is gekomen, vindt ook dat de gezelligheid er nog niet is. "Bij de levensmiddelen wordt nog flink gekibbeld naar elkaar, want daar is het door de drukte maar moeilijk afstand houden. En het is te hopen dat de café's weer snel open gaan, want je kan nu nergens naar de wc."

Na weken van vooral stilte op straat, wordt het leventje weer een beetje normaler. Het wachten is nu op het openen van terrassen en de komst van de toeristen, om die marktsfeer weer bruisend te maken in Middelburg.