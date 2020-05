'Wees loyaal aan je sportclub en vraag je contributie niet terug'

Binnensporten verplaatsen zich naar buiten (foto: Omroep Zeeland)

Je lidgeld aan je sportclub terugvragen is volgens Vader dan ook geen goed idee. "Het komt er op neer dat je een vijfde van het sportjaar niet actief kan zijn. Formeel gezien kan je een aanvraag indienen om de contributie terug te vragen. Maar wees loyaal aan je club en doe het niet mocht je het je kunnen veroorloven. Het kan het voortbestaan van je club helpen."

Volgens Vader zijn Zeeuwen erg loyaal, vertelde hij in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Ik heb bij verschillende verenigingen navraag gedaan, maar nog niet veel Zeeuwen hebben hun geld teruggevraagd. En dat is mooi."

Versoepeling verloopt goed

Woensdagavond vond overleg plaats tussen alle Zeeuwse gemeenten, de Veiligheidsregio en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) over de versoepeling van de coronamaatregelen van het kabinet. Sinds begin mei mag er weer mondjesmaat gesport worden.

"We horen positieve geluiden. Het invoeren van de versoepeling is bij alle gemeenten goed verlopen." Een heikel punt is nog wel dat ouders blijven plakken wanneer ze hun kind afzetten bij de sportclub. "We merken dat sommigen nog wel de randjes opzoeken van wat wel en niet mag. Maar het algemene beeld is dat het goed gaat."

Zo hebben we de vraag gehad of een vereniging een tent buiten mag zetten en daar in mag sporten." Patrick Vader, SportZeeland

Ondertussen krijgt Vader nog wel veel vragen van verenigingen die binnensporten aanbieden. "We zien dat veel binnensportverenigingen zich naar buiten verplaatsen zodat ze weer aan de slag kunnen. Maar wat mag dan wel en wat mag dan niet? Zo hebben we de vraag gehad of een vereniging een tent buiten mag zetten en daar in mag sporten. Ze komen met allerlei creatieve oplossingen en dat is nodig."

Meer samenwerken

Want sportclubs hebben het volgens Vader momenteel zwaar, al ziet het er in Zeeland niet naar uit dat er al clubs op het punt van omvallen staan. "Dat komt omdat ze kunnen aankloppen bij het noodfonds of dat gemeenten de huur van accommodaties opschorten."

Maar clubs lopen wel inkomsten vanuit kantines of de verkoop van entreetickets mis. "Deze tijd vergt creatieve oplossingen van verenigingen. De crisis zorgt er niet voor dat mensen straks niet meer gaan sporten, dat blijft wel. Maar de uitvoering van clubs zal wel veranderen. Het kan zo zijn dat verenigingen meer moeten gaan samenwerking of creatief moeten gaan kijken naar het aanbod dat ze te bieden hebben."

Luister hieronder de hele uitzending van de Zeeuwse Kamer terug: