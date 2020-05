Brandweer oefent door tijdens corona, maar dan wel digitaal

"Oefenen is de basis om veilig als brandweerman uit te kunnen rukken", zegt Luc Wassenberg. Hij verzorgt binnen de Veiligheidsregio Zeeland de trainingen. "Alleen zo kun je instaan voor de taak die je hebt bij een brand, hulpverlening of een ongeluk met gevaarlijke stoffen of iets anders."

Tot 1 juni mag er niet in de praktijk in groepsverband worden geoefend door de brandweer. "Maar digitaal oefenen gaat wel gewoon door", aldus Wassenberg. "Oefenen bestaat deels uit een stuk theorie en voor de rest praktijk."

Thuis op de bank oefenen

Het digitaal oefenen gebeurt op verschillende manieren. "We hebben de elektronische leeromgeving brandweer. Dat is een landelijk initiatief. In een half uur tot een uur tijd worden de vrijwilligers dan bijgeschoold", aldus Wassenberg. "Daarnaast is er een app ontwikkeld met kleine vragen, die laagdrempeliger zijn en die je zittend op de bank kunt beantwoorden in vijf minuten tijd."

Wassenberg erkent dat het groepsgevoel nog het meeste lijdt door alleen digitaal te oefenen. "We proberen per post te organiseren dat de vrijwilligers elkaar ontmoeten via webbellen bijvoorbeeld", aldus Wassenberg.

Duikteams

Er is op dit moment een discipline die wel geoefend wordt", vertelt Ben Ham, manager brandweer van de VRZ. "En dat gebeurt door de vier duikteams van de VRZ. Dat is echt nodig om de certificering in stand te houden."

(foto: Omroep Zeeland)

De brandweer rukt natuurlijk nog wel gewoon uit als dat moet, maar ook daar zijn maatregelen getroffen. "We houden afstand tot elkaar en rukken met minder mensen per auto uit", zegt Ham.

Vakbekwaamheid

Als er na 1 juni weer mag worden geoefend in de praktijk, zal er het nodige moeten aangepast, beseft Wassenberg. "Waarschijnlijk in kleiner verband, want we zullen niet meer met twintig man op een post bij elkaar mogen zitten. Als we na 1 juni nog steeds niet in de praktijk mogen oefenen, komt de vakbekwaamheid onder druk te staan. Maar we gaan ervan uit dat we na 1 juni weer in de praktijk zullen mogen oefenen."

