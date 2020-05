Financiële hulp voor ruim tweeduizend Zeeuwse bedrijven

Veel Zeeuwse NOW-aanvragen kwamen van de horeca (foto: ANP)

Tot 6 mei zijn er precies 2.449 NOW-bijdragen in Zeeland uitgekeerd. De sector horeca heeft het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het verwachte omzetverlies in deze sector is gemiddeld 82%. Verder hebben vooral de detailhandel en commerciële dienstverleningen een beroep gedaan op de regeling.

1,9 miljard

Landelijk zijn er ongeveer 114.000 aanvragen ingediend voor de NOW. Er is een bedrag van 1,9 miljard uitgekeerd. Veruit de meeste toekenningen gaan naar werkgevers met minder dan tien werknemers.

Werkgelegenheid

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen.