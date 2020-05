Buurtbemiddelaars gezocht op Tholen

'Problemen met erfafscheidingen', is iets waarvoor mensen bij een buurtbemiddelaar aankloppen (foto: Pixabay)

Buurtbemiddeling Tholen is in juli 2017 gestart en heeft tot nu toe een kleine 100 meldingen behandeld. Er komen meer meldingen binnen, maar sommigen worden op een andere manier afgehandeld. "De meldingen komen bij mij binnen", legt coördinator Dimphy van Poppel van Buurtbemiddeling Tholen uit. "Ik kijk dan vervolgens hoe ze het beste kunnen worden opgepakt."

"Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de gemeente, een woningbouwvereniging of de wijkagent ermee aan de slag gaat", vervolgt Van Poppel. "Of dat de melder er zelf meer mee gaat doen. Als wij ermee aan de slag gaan, zoek ik vrijwilligers erbij die niet in dezelfde buurt wonen, om belangenverstrengeling te voorkomen."

Aanpoten voor vrijwilligers

Een buurtbemiddelaar bemiddelt tussen beide partijen en gaat het gesprek met beiden aan, afzonderlijk. "Dat doen ze altijd met twee", aldus Van Poppel. "Op dit moment zijn er nog elf meldingen die worden behandeld. Met de zes huidige vrijwilligers is dat best aanpoten. We zoeken dus nieuwe vrijwilligers."

Het is tijdens de coronatijd duidelijk drukker dan anders. "Jazeker, ik vermoed dat we 30 procent meer meldingen krijgen", aldus Van Poppel. "De mensen hebben geen escape naar het werk en zijn dagelijks thuis. De buren zitten in dezelfde situatie en ja, dan kan er overlast komen. Meldingen van overlast lopen uiteen van geluidoverlast (muziek draaien, schreeuwende kinderen, leefgeluiden die meer dan normaal als hinderlijk worden ervaren, ruzies binnen gezin), tot aanhoudend hondengeblaf en bijvoorbeeld parkeeroverlast."

Belangstellenden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar buurtbemiddelingtholen@wijzijntraversegroep.nl