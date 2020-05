Zwembaden Terneuzen weer open, maar niet allemaal tegelijk

Zwembad Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Op zijn vroegst volgen van de openluchtbaden van Axel, Sas van Gent en Terneuzen op zaterdag 6 juni. De opening van de zwembaden in Koewacht en Zaamslag staat gepland voor zaterdag 27 juni.

Burgemeester en wethouders van Terneuzen kiezen voor deze spreiding zodat er tijd is alle zwembaden 'coronaproof' te maken. Volgens de gemeente komt daar heel wat bij kijken. Wethouder Jack Begijn spreekt van 'maatwerk'.

"Ieder zwembad is namelijk anders." zegt hij. "Bij het ene zwembad is anderhalve meter afstand houden makkelijker dan bij het andere. We leren van de ervaringen die we nu opdoen in het binnenbad. Echter, bij de buitenzwembaden, waarbij je te maken hebt met vrij zwemmen en ligweides, komt er nog meer bij kijken. Dat zorgt voor lastige dilemma's als het gaat om looproutes et cetera. We gaan alles heel goed uitdenken, zodat we zwemmers op een veilige en verantwoorde manier kunnen verwelkomen in de baden."