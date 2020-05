Goedemorgen! Nieuwe burgemeester en een ontsnapte wallaby

Jack van der Hoek met zijn ambtsketting (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Het was een zeer sobere plechtigheid, maar maar een handjevol aanwezigen. De ambtsketen moest Van der Hoek zichzelf omhangen en de voorzittershamer werd hem van een afstandje toegeschoven. Van der Hoek citeerde het nummer 'Hier' van Bløf in zijn eerste toespraak.

Wallaby kijkt uit naar weggelopen wei-genoot (foto: Omroep Zeeland)

Ergens in de gemeente van Van der Hoek hupt een vermiste wallaby. Het kangoeroe-achtige beestje is er vandoor gegaan op de camping in Zonnemaire waar hij met vier soortgenootjes woont. De ondernemende wallaby is overigens een recidivist. Hij was al eerder een paar dagen zoek.

Zomervakantie

De toeristische sector bereidt zich ondertussen voor op wat komen gaat. Het is in Zeeland, hoewel toerisme weer wel mondjesmaat is toegestaan, nog altijd ongebruikelijk stil. Maar het goede nieuws is dat volgens brancheorganisatie Hiswa-Recron de boekingen voor de zomer binnenstromen.

En dat is nodig ook want vanuit de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) hoeven de recreatieondernemers geen compensatie te verwachten. Volgens voorzitter Jan Lonink is dat niet de taak van het orgaan.

Hansweert (foto: Ria Overbeeke)

Weer

Flinke zonnige perioden en vanmiddag ook enkele stapelwolken, bij een middagtemperatuur tussen 13 en 15 graden. De wind wordt matig.