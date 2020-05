Voor Van Drongelen begint het weer: 'Heel blij dat ik in Duitsland voetbal'

Rick van Drongelen in één van zijn laatste wedstrijden begin dit jaar (foto: Orange Pictures)

De laatste wedstrijd die Van Drongelen speelde was op 7 maart. Met zijn club HSV staat op hij op de derde plaats in de 2.Bundesliga en was hij voor de coronacrisis in een hevige strijd om te promoveren naar de Bundesliga. De bovenste twee plaatsen geven recht op promotie naar het hoogste niveau van Duitsland.

Rick, van volle stadions tot alleen maar thuis zitten. Hoe zagen de afgelopen twee maanden eruit voor jou?

"Ik heb veel thuis gezeten en daar een programma van de club uitgevoerd. Fietsen, krachttraining en core-stabillity oefeningen. Daarna mochten we in kleine groepjes gaan trainen op het veld en sinds een week trainen we weer met de hele groep. Stap voor stap wordt het beter."

Nu mag je weer het veld op, maar dat gaat wel heel anders zijn. Zo ga je spelen in lege stadions. Wat vind je daar van?

"Dat zal wel een beetje anders zijn. Ik ken het natuurlijk een beetje uit oefenwedstrijden, alleen staat er nu veel meer op het spel. Maar uiteindelijk is het gewoon een voetbalwedstrijd en die willen we winnen zoals altijd. We zullen ons op een andere manier moeten motiveren, dat moeten we zelf doen. En op zo'n manier dat we de wedstrijden gaan winnen."

Wat vind je ervan dat jullie, in tegenstelling tot de Nederlandse competitie, wel weer moeten voetballen?

"Moeten vind ik een groot woord. Ik zie het meer als mogen en ben op dit moment juist heel blij dat ik in Duitsland voetbal. Wij mogen weer voetballen en dat is wat ik het liefste doe."

Van Drongelen in actie voor HSV (foto: Orange Pictures)

Voetballers van teams in Duitsland die weer gaan voetballen zijn getest op het coronavirus. Daarbij bleek ook dat er besmettingen waren. Hoe zit dat bij jouw club HSV?

"We zijn nu al vier keer getest en bij ons is er nog niemand binnen het team en zelfs binnen de club positief getest."

Zondag spelen jullie tegen Greuther Fürth en de komende week tegen Arminia Bielefeld en Vfb Stuttgart. Allemaal clubs die rond jullie staan op de ranglijst. Meteen hele belangrijke wedstrijden in de strijd om promotie. Wordt dat niet lastig zonder wedstrijdritme?

"De tegenstander heeft daar ook last van. Ik hou niet van de uitspraak dat we een lastig programma zouden hebben. Je krijgt iedere club uit de competitie twee keer dat weet je. Misschien is het ook wel lekker om ze nu meteen achter elkaar te krijgen. Dan kunnen we meteen de toon zetten."

Je moet je wel aan een paar nieuwe regels gaan houden. Zo mogen jullie straks vaker wisselen en bijvoorbeeld niet samen juichen. Wat vind je daar van?

"Dat zal de eerste wedstrijd inderdaad nog zo zijn, maar tegen dat samen juichen gaan de clubs nog wel in protest. We vinden dat een doelpunt gewoon samen gevierd moet kunnen worden. We zijn heel erg voorzichtig. Hebben overal mondkapjes op. Met mondkapjes omkleden en mondkapjes in het hotel. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Gewoon je kop erbij houden en niet te veel over het mondkapje of het coronavirus nadenken, want uiteindelijk gaat het gewoon om de wedstrijd."

Eindelijk gaat het weer om de drie punten hè?

"Precies"