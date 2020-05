Bregje en Juul moeten wachten op eerste communie: 'Die feestjurk past volgend jaar niet meer'

Voor de vriendinnen Bregje en Juul zou zondag 17 mei de grote dag zijn. Beiden tonen trots hun feestelijke jurk die hiervoor is aangeschaft. Een witte met een strokenrok voor Bregje en voor Juul een witte, mouwloze jurk met rode bloemen. Moeder Caroline Boonman: "Die jurk past Bregje over een jaar niet meer. Dus ja, nu dus maar aandoen met mooi weer denk ik."

Zalen afgehuurd

Het is in de katholieke kerk een belangrijk moment, je eerste communie doen. Niet alleen omdat je dan voor het eerst mee mag doen aan de maaltijd van Jezus Christus. Vaak gaat het gecombineerd met een feestje, soms worden er aparte zalen voor afgehuurd. Bij de families Boonman en Voet zou het zo wild niet worden, al hadden ze wel een familiefeestje gepland.

De rooms-katholieke kerk van Ovezande (foto: Omroep Zeeland)

Bij de parochies op Tholen, de Bevelanden en Walcheren zouden in april en mei 52 kinderen communie doen. In Zeeuws-Vlaanderen 81. Sommige parochies waren net begonnen met de voorbereidingen, anderen al ietsje langer.

Zorgen bij Poolse familie

Volgens pastoraal werkster Alida van Veldhoven van de H. Pater Daminaanparochie was er algemene teleurstelling toen het besluit tot uitstel viel. Maar er was ook wel begrip. En duidelijkheid. Vooral voor de Poolse parochianen die veelal in Goes de kerk bezoeken. "Want die zaten in de zorgen omdat ze niet zeker wisten of hun familieleden uit Polen zouden kunnen overkomen voor het grote feest. Ze vroegen zelf of het niet uitgesteld kon worden."

Dit jaar zouden 130 kinderen in Zeeland hun eerste communie doen (foto: Omroep Zeeland)

In speciale lesboekjes krijgen de kinderen uitleg over de betekenis van de eerste communie. "Ik was wel nieuwsgierig geworden naar hoe dat zou gaan, dat communie doen", zegt Bregje. En Juul is ook een beetje teleurgesteld. "Ik vond het leuk, die lessen over God."

Volgend jaar is de herkansing. Samen met de nieuwe lichting zeven- en achtjarigen mogen Bregje en Juul dan de grote stap zetten. Hoogstwaarschijnlijk in een nieuwe jurk.