Komende weken nog maar weinig toeristen in Zeeland, ondanks versoepelde maatregelen

Camping bij Dishoek (archief) (foto: Ria Brasser)

Recreatieondernemers zijn blij dat ze weer gasten mogen ontvangen, maar merken ook dat die niet gelijk staan te springen om weer een paar dagen weg te gaan. "Er is gewoon angst", zegt hoteleigenaar Michel Kloeg. "We krijgen vragen hoe wij bijvoorbeeld met het coronavirus omgaan in onze hotels. Dat soort vragen hebben mensen nog nooit gesteld."

Sanitaire voorzieningen nog dicht

Ook de campings merken dat het feit dat de maatregelen versoepeld zijn, niet gelijk betekent dat de toeristen weer naar Zeeland trekken. "De versoepeling was voor ons nog niet nodig", aldus Eric van Damme van Strandcamping Groede. Vooralsnog mogen toeristen alleen overnachten op plekken waar zij eigen sanitaire voorzieningen hebben. Zolang de douches en wc's op zijn camping niet open mogen, kan hij nauwelijks mensen ontvangen.

Dat merkt ook Marieke Braber van Vakantiepark Zonnedorp in Renesse: "Er zijn ondernemers die los douches inhuren, dat helpt wel wat. Voor overige ondernemers is het onmogelijk om meer mensen te ontvangen."

Braber neemt wel maatregelen op haar camping. Zo mogen douche- en wc-gebouwen wel open als er geen voorportaal is waar mensen elkaar tegen kunnen komen. Elke standplaats krijgt dan zijn eigen douche en toilet toegewezen. "Op dit moment heb je dus meer aan ouderwetse toiletgebouwen waar je de deur opent en het toilet binnenstapt", aldus Braber. Op haar vakantiepark zijn zij daarom druk bezig de muren van de toiletgebouwen te slopen zodat zij meer gasten kan ontvangen.

Kamperen tijdens het hemelvaartsweekend (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De weekenden rondom Hemelvaart en Pinksteren, wanneer van oudsher Zeeland vol zit met toeristen, lijken dan ook rustig te blijven. "Die 50 procent bezetting die nu is toegestaan, halen we bij lange na niet", legt Braber uit. "Met 25 of 30 procent mogen we al heel gelukkig zijn."

De hotels van Kloeg moeten het met ongeveer dezelfde bezetting doen en ook Roompot zal niet vol zitten. "Daar doen wij nooit uitspraken over, maar het zal sowieso geen vijftig procent zijn", aldus Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve.

Grotendeels leeg

Op Vakantiepark Zonnedorp ziet Braber de mensen met seizoensplaatsen en camperaars langzaam terugkeren naar de camping. Die hebben hun eigen sanitair, dus die zijn sowieso welkom. "Maar voor de rest blijven de velden grotendeels leeg", verzucht ze. Zij verwacht dat alleen accommodaties met privé-sanitair -als bijvoorbeeld stacaravans- de komende lange weekenden vol zullen zitten.

Chalets op camping Zeebad in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

In het zomerseizoen hebben de recreatieondernemers meer vertrouwen. Helemaal nu gisteren bekend werd dat Duitsers weer naar het buitenland mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine moeten. "Dat is voor ons minstens zo belangrijk als de versoepeling van de maatregelen hier", zegt hoteleigenaar Kloeg. Al zeggen zowel Kloeg als de overige ondernemers dat de boekingen bijna allemaal door Nederlanders gedaan worden.

Reserveringen neemt toe, run blijft uit

Een run op zomervakanties, waar belangenvereniging Hiswa-Recron Zeeland gisteren over sprak, zien Kloeg en Baptiste van Roompot in ieder geval nog niet. De Belgen weten niet wanneer hun grens weer open gaat en de Duitsers lijken de kat nog uit de boom te kijken. Wel merken ze allebei dat het aantal reserveringen toeneemt.

Je kan niet negatief worden van positiviteit." Hoteleigenaar Michel Kloeg

Bij de campings is het aantal reserveringen beduidend hoger. "De zomer loopt storm", zegt Braber, die naast campingeigenaar ook bestuurslid is van de Hiswa-Recron op Schouwen-Duiveland. Zij vindt het opvallend het nu bij de campings die iets verder van zee liggen ook hard gaat voor de zomerperiode. Meestal stromen die pas vol als de campings pal aan zee volgeboekt zijn. "Die campings hebben iets meer ruimte op het terrein, daar lijken mensen toch rekening mee te houden", aldus Braber.

Ook de VVV verwacht dat het -vooral doordat de grenzen van Duitsland weer open gaan- nu snel drukker gaat worden in Zeeland. Volgens woordvoerder Sonja van de Voet van de VVV staat daar de telefoon de laatste dagen 'roodgloeiend'. Van der Voet verwacht dat tijdens Hemelvaart en Pinksteren de accommodaties met een privé-sanitair gewoon vol komen te zitten, een verwachting die Braber met haar deelt.

Verlies beperken

"Een goede zomer kan het verlies beperken", zegt Eric van Damme van Strandcamping Groede. "Maar het seizoen kan niet meer gered worden." Ook Braber kijkt hoopvol naar het hoogseizoen. "De hoop is dat het blijft kunnen." Kloeg is opgelucht dat zijn receptionistes de laatste week weer bezig zijn met het aannemen van reserveringen in plaats van het verwerken van annuleringen. Hij vindt het een eerste positieve stap. "En je kan niet negatief worden van positiviteit."

Lees ook: