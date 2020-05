Nieuwe voorzitter wielerdistrict zit vol ambities om problemen aan te pakken

Peloton in actie in de Ster ZLM Tour in 2016 in Oss (foto: Orange Pictures)

De tijd voor De Bont om voorzitter te worden van het district valt niet mee. Er zijn minder vrijwilligers, minder (jeugd)wedstrijden en de inzet van politie is door bezuinigingen weggevallen voor minder grote wedstrijden.

Aanslag

"Dat is een aanslag op de wedstrijden", zegt De Bont, die het probleem na de coronacrisis weer wil aanpakken. De regels schrijven voor dat er inzet van politie vereist is om de veiligheid van de renners te kunnen garanderen, maar door bezuinigingen is er minder tot geen politie beschikbaar om wedstrijden in goede banen te leiden. "Daarvoor gebeurde dat door vrijwillige motorrijders. We moeten er een oplossing voor zoeken."

Verder wil De Bont dat er meer samengewerkt wordt. "Waarom zouden vrijwilligers niet per toerbeurt voor wedstrijden ingezet kunnen worden?" Ook hoopt ze dat er meer jeugdwedstrijden georganiseerd worden. "Dat is belangrijk voor de toekomst van het wielrennen."

Beeld uit de Ster ZLM Tour uit 2015 (foto: Orange Pictures)

De Bont is momenteel interim-voorzitter van het district. Na de coronacrisis is de verwachting dat haar benoeming tot voorzitter geformaliseerd wordt op een algemene ledenvergadering.

Eerste vrouwelijke voorzitter

De Bont bekleedde meerdere functies in de wielrennerij zoals jurylid, organisator en secretaris. Dat ze de eerste vrouwelijke voorzitter van het district wordt is niet heel belangrijk voor De Bont. "Ik heb een groot hart voor de wielersport, dat is de reden geweest."

Beluister hier de uitzending van de Zeeuwse Kamer op Omroep Zeeland Radio, waarin Anja de Bont te gast was.

Gerrie Knetemann

De Bont komt zelf uit een wielerfamilie. "Ik keek vroeger altijd met mijn opa en vader naar het wielrennen. Gerrie Knetemann was mijn grote voorbeeld. Die woonde hier in de buurt en zag ik weleens trainen. Net als Leo van Vliet en Bert Oosterbosch."

Zelf zat De Bont ook op de fiets. "Ik was niet meer dan opvulling, want ik was niet snel genoeg. Ik heb wel altijd met veel plezier gefietst."

De Bont verwacht dat er dit jaar door de coronacrisis niet veel wedstrijden meer zullen doorgaan in het district Zuid-West. "Ik hoop het wel, maar denk het niet."