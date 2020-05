Rijksdienst en snellere OV-verbinding met Randstad als compensatie voor marinierskazerne

Oud-topman VNO-NCW Wientjes praatte vanochtend Provinciale Staten van Zeeland bij. Wientjes wil voor eind mei zijn compensatiepakket klaar hebben, om namens Zeeland voor te kunnen leggen aan het kabinet. Dat wil er ook voor de zomervakantie al uit zijn met Zeeland. Het kabinet heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen Zeeland 'ruimhartig' te compenseren, nu de marinierskazerne niet meer naar Zeeland komt.

Haast

Omdat Wientjes nog maar twee weken heeft voor hij zijn definitieve voorstel namens Zeeland klaar moet hebben, hadden sommige partijen in Provinciale Staten gehoopt dat de stand van zaken al wat concreter zou zijn. Een aantal partijen vond de plannen van Wientjes - een Kennisinstituut, een andere Rijksdienst en snellere verbindingen met de Randstad - nog te vaag klinken. De kwestie over de zomer heen tillen, is voor Wientjes geen optie. "Nu is het momentum voor Zeeland in Den Haag, ondanks de coronacrisis."

Uit een peiling van Omroep Zeeland bleek eerder dat Zeeuwen graag een tolvrije tunnel zouden zien als compensatie voor de misgelopen marinierskazerne. Daar sprak Wientjes zijn twijfels over uit. Ook was hij terughoudend over het plan van D66 om in de Vlissingse Machinefabriek een Rijksmuseum te vestigen. Wel wordt gekeken of de kerncentrale kan worden overgedragen aan het Rijk.

'Broedende kip'

Net als tijdens de vorige bijpraatsessie, een paar weken geleden, liet Wientjes doorschemeren dat hij met het kabinet serieus kijkt naar de mogelijkheid om een andere Rijksdienst naar Zeeland te krijgen in plaats van de marinierskazerne. "Het spijt me dat ik u niet wat concretere verhalen kan vertellen, het is uiterst precair", benadrukte Wientjes tijdens de digitale vergadering met de Statenleden. "Het is beslist concreter dat we elkaar spraken. Maar een broedende kip moet je niet storen."

Geen tweeduizend man

Wientjes zei wel dat het dan niet waarschijnlijk is dat er een Rijksdienst ter grote van de marinierskazerne naar Zeeland komt. "Het zullen geen tweeduizend man worden". De voorkeur gaat uit naar een nieuwe Rijksdienst, niet een bestaande waarbij je opnieuw de discussie krijgt met werknemers die niet vanuit hun huidige standplaats naar Zeeland willen verhuizen.

Binnen een uur in Rotterdam

Maar alle economische plannen vallen of staan met een betere bereikbaarheid van Zeeland. "Het openbaar vervoer van en naar de Randstad, en ook in de provincie zelf, is te langzaam. Als je meer mensen en bedrijven naar Zeeland wilt halen, moeten die het idee hebben dat Zeeland helemaal niet ver weg is, en dat je met een snelle treinverbinding binnen een uur in Rotterdam staat. Dat trek je ook mee studenten vanuit de regio Rotterdam voor het onderwijs in Zeeland."

Kennisinstituut

De nieuwe Rijksdienst is ook maar een onderdeel van het pakket dat Wientjes straks namens Zeeland wil voorleggen aan Den Haag. Wientjes is met allerlei betrokkenen ook bezig met de opzet van een groot Kennisinstituut dat zich richt op elementen die typisch Zeeuws zijn: water, duurzame energie, en voedsel.

"Zeeland is qua oppervlakte nog altijd een agrarische provincie en ook windenergie is hier volop aanwezig", aldus Wientjes. Voor het Kennisinstituut moeten MBO-, HBO- en universitair onderwijs in Zeeland de handen ineen slaan. Ook de universiteiten in Utrecht en Wageningen zijn enthousiast over zo'n instituut, maar moeten binnen twee weken duidelijk gaan maken of ze ook écht meedoen.