Drive-in bioscoop als alternatief openluchtfilm Hulst

Zomerfilm is met de gemeente in overleg over de mogelijkheden. Op dit moment wordt er onder andere gezocht naar een geschikte locatie in of rond de stad. De organisatie mikt op zaterdag 26 september.

De openluchtbioscoop is al tien jaar de start van het seizoen van Stichting Hulst Cultureel. In een unieke setting kunnen honderden bezoekers gratis kijken naar een film in de buitenlucht. Vorig jaar werd vanwege het weer noodgedwongen uitgeweken van het Molenbolwerk naar de basiliek van Hulst.

Drive-in bioscoop in opmars

Door het coronavirus zijn bioscopen nog gesloten en mogen ze de komende maanden maar een kleine groep binnen laten. De drive-in bioscopen zijn daardoor in opmars. In heel Europa zijn ze een alternatief, omdat in je eigen auto aan afstand en veiligheid kan worden voldaan.

