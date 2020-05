Strandhokjes mogen vanaf morgen weer gebruikt worden

Een leeg strand en dichte strandhokjes (foto: Hans Ligteringen)

Wel waarschuwt de VRZ strandgangers. "Het is nog steeds crisistijd, geen vakantietijd", zegt Jan Lonink, voorzitter van de VRZ. "We willen met onze Zeeuwse maatregelen wel zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke regels. Het algemene advies richt zich nu niet meer op 'blijf thuis', maar op 'vermijd drukte'."

Strandtenten en toiletten nog niet open

De VRZ vraagt mensen die naar het strand gaan wel rekening te houden met de coronamaatregelen. Zo zijn nog niet alle strandtenten en openbare toiletten open. Ook is het toezicht op de stranden beperkt.

De veiligheidsregio wil mensen in het rustige voorseizoen weer gebruik laten maken van de opberghokken op het strand. "Zo kunnen we in Zeeland in beheersbare stappen met veranderingen omgaan. De VRZ meldt wel dat, 'als het onverhoopt nodig zou zijn', het verbod weer ingesteld kan worden.

Overlast

Frank van Halst, eigenaar van strandpaviljoen de Banjaard en uitbater van 200 strandhokjes is blij met de versoepeling. Al hoopte hij wel dat de openbare wc's weer open zouden gaan. "We hebben nu overlast her en der tussen de huisjes van mensen die toch hun behoefte moeten doen, want dat moet toch ergens. We hoopten daar ook meer versoepelingen in te krijgen."

Van Halst verwacht dat veel dagjesmensen uit de buurt morgen de sleutel voor het strandhuisje ophalen. Maar nog lang niet alle hokjes zullen in gebruik worden genomen. "We verhuren ook aan Belgische en Duitse toeristen, die zitten nog met andere regelingen."

Frank van Halst is blij met de versoepeling

