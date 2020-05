Speciaal vossenraster heeft succes: 'Overal lopen jonge weidevogels rond'

In 2016 begon Het Zeeuwse Landschap al met het zetten van een raster rond het weidevogelgebied. Door extra maatregelen in het waterbeheer zijn de resultaten nog beter geworden. "We hebben een molentje geplaatst. Met een beetje wind, zoals nu, pompt het water dit gebied in om het een beetje nat te houden", vertelt Klootwijk.

Belangrijk gebied

De Sint Laurense Weihoek is een belangrijk gebied voor broedende weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik. Door het plaatsen van het raster kunnen vossen het gebied niet in. "Daardoor kunnen de vogels rustig broeden. Ook dit jaar is het succes goed te merken. Overal lopen jonge kieviten en grutto's", zegt Klootwijk.

Marcel Klootwijk van het Zeeuws Landschap legt uit hoe het vogelgebied nu beschermd is

In het gebied zijn op dit moment vooral grutto's en kieviten te zien. Het gebied, dat meer dan 75 hectare groot is, is nu dus beschermd. Toch is het gevaar nog niet weg vertelt Klootwijk. "Het enige dat we niet kunnen voorkomen is dat ze door andere vogels, zoals de buizerd, bedreigd worden."