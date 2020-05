Corona verzoent kerkgenootschappen in Vrouwenpolder

"Je had in die tijd de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk. De ruzie ontstond binnen de Gereformeerde Kerk waardoor die zich opsplitste in de GKV en de Gereformeerde Kerk", vertelt Hans van Grondel, voorzitter van de PKN in Vrouwenpolder. "Vanaf dat moment spraken buren en zelfs familie elkaar niet meer als ze bij de andere kerk zaten".

Fuseren

In mei 2014 fuseerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk en ontstond de PKN, maar de GKV bleef een aparte geloofsrichting in Vrouwenpolder. Jammer vond Van Grondel: "Ik heb me altijd verbaasd dat er twee protestantse kerken in het dorp zijn maar dat je elkaar niet spreekt. In 2016 heb ik geprobeerd met elkaar in contact te komen en dat ging goed en daar is de huidige samenwerking nu op gebaseerd. Daar ben ik heel blij mee", zegt Van Grondel.

Samenwerking kerken Vrouwenpolder 2 (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking verliep stap voor stap. "We zijn een aantal jaar geleden begonnen met de jeugdclubs die samen activiteiten ondernemen. Daarna kwam de gezamenlijke bijzondere kerkdienst zonder orgel en zang in de Stille Week, dat is de aanloop naar Pasen. En nu hebben we dan onze eerste gezamenlijke kerkdienst gehouden op Paaszondag", aldus Van Grondel.

Samenwerking kerken Vrouwenpolder 3 (foto: Omroep Zeeland)

Sinds begin dit jaar is Gert Zomer voorganger bij de GKV: "Samenwerken maakt je sterker. Op die manier kunnen we van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden profiteren en kunnen we de mensen in het dorp dichterbij elkaar brengen."

'Zege van corona'

De gezamenlijke kerkdienst kwam voor Zomer wel een stuk eerder dan verwacht. "We wilden elkaar eerst ontmoeten en de inhoud van het geloof bespreken, maar door de coronatijd zijn we in elkaars armen gedreven. Dat is eigenlijk de zege van de corona."

Samenwerking kerken Vrouwenpolder 4 (foto: Omroep Zeeland)

"Na de dienst was ik ontroerd, de moeilijke coronacrisis was pas begonnen en dat je dan zo'n mooie dienst met elkaar kunt beleven en neerzetten vond ik echt gaaf." Beide kerkenraden zijn het erover eens om ook na de coronacrisis verder te werken aan een harmonieuze samenwerking.