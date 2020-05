Voetbalclub GOES schakelt advocaat in na felle kritiek

GOES (foto: Omroep Zeeland)

Het bestuur van GOES vindt dat de belangen van de vereniging geschaad zijn nadat Piet Zijlstra, die als woordvoerder optreedt namens het vijftal, afgelopen maandag in een interview bij Omroep Zeeland zijn ongenoegen uitte over het functioneren van het bestuur. Hij sprak over 'wanbeleid' en 'financiële problemen'.

Zijlstra (foto) vindt dat het bestuur moet opstappen. Hij wil, samen met de andere vier, een nieuw bestuur vormen. Die anderen zijn: Jan-Kees Ganseman, Ron Amperse, Erik Filius en Henny Koster.

Piet Zijlstra vindt dat het bestuur van voetbalclub GOES een wanbeleid voert (foto: Omroep Zeeland)

'Pertinente leugens'

De leden van GOES hebben inmiddels een e-mail van het bestuur gekregen waarin de club spreekt over 'pertinente leugens' van het vijftal. "Er zijn geen financiële problemen, we kunnen aan al onze verplichtingen voldoen."

Wel zegt de club een dispuut te hebben met de leverancier van de nieuwe lichtinstallatie. "Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, betalen we de laatste termijn."

De club legt in de e-mail ook uit waarom Jan-Kees Ganseman, die als veiligheidscoördinator actief was bij de club, geschorst is voor een periode van zes maanden. Hij zou zonder toestemming van het bestuur bestellingen hebben geplaatst bij leveranciers. Ganseman bestrijdt dit. Ook zou hij de club in een negatief daglicht gezet hebben.

Het bestuur wil een algemene ledenvergadering uitschrijven, zodra dat toegestaan is vanwege de coronacrisis. "Wij kunnen dan op al uw eventuele vragen antwoord geven."

