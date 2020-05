In de caravan kunnen ouders hun kinderen weer zien

"Het is zo emotioneel, zo ontroerend", zegt Ruud Heijens die samen met zijn vrouw in de caravan hun dochter Tosja weer kan zien, "Je hebt weer oogcontact. En dat is het belangrijkste dat een mens nodig heeft."

De caravan heeft aan beide kanten een deur; cliënten kunnen via de tuin en hun familieleden vanaf de straatkant de caravan in. Van binnen is het gezellig ingericht met bankjes en kamerplanten. De buitenkant is uitbundig versierd met stickers.

"Het is toppie en okidoki", zegt Tosja Heijens. Of ze het niet vreemd vindt om haar ouders op deze manier achter plexiglas te zien? "Dat valt nogal mee, hoor."

Tosja Heijens kan haar ouders weer ontmoeten (foto: Omroep Zeeland)

Tot de komst van de caravan waren cliënten en hun familie aangewezen op de telefoon of beeldbellen via een scherm. "Maar dan is er altijd een begeleider bij en heb je geen privé", zegt directeur Martin schoolmeester. "Moet je je voorstellen dat je je kind nooit privé kan spreken."

Alpaca's in de tuin

Ook al wordt er veel georganiseerd voor de cliënten - een tijdje stonden er zelf alpaca's in de achtertuin - de maatregelen vallen iedereen zwaar. Niet naar buiten mogen, niet naar het werk of dagbesteding en geen bezoek ontvangen of op bezoek mogen, de cliënten zijn hun normale leven grotendeels kwijt.

"Die bezoekjes in de caravan zijn zo belangrijk voor haar", vertellen de ouders van Tosja, Ruud en Lilian Heijens. "Zowel voor haar als voor ons."

Caravan voor bezoek bij De Okkernoot in Schoondijke (foto: Omroep Zeeland)

De caravan is niet voor alle cliënten geschikt. "Sommigen raken helemaal in de war van het plexiglas en met een rolstoel is het ook niet te doen", zegt Schoolmeester, "maar dan zoeken we weer naar andere mogelijkheden."

Komt er ook voor gehandicapten een versoepeling van de maatregelen?

Mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden wachten in spanning af of het kabinet of de vereniging gehandicapten zorg VGN binnenkort komt met versoepelingen voor de gehandicaptensector.

"De bezoekregeling gaat misschien van een 'Nee, tenzij' naar een 'Ja, mits'", zegt directeur Schoolmeester. Hij hoopt op het laatste, maar is tegelijk zeer bezorgd voor besmettingen: "Ik hou mijn hart vast, er wonen hier zoveel heel kwetsbare mensen."