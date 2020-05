Zuidwellebrug wordt met beleid gesloopt en daarna weer opgebouwd

Het wegdek van de Zuidwellebrug is helemaal verwijderd. Staand op de rand van de brug zijn de zes gewelven aan weerszijden van de brug volledig zichtbaar. Een paar zijn al deels weggebroken om weer uiteindelijk opgebouwd te gaan worden. Een sloppbedrijf uit Zierikzee voert de sloopwerkzaamheden uit en gaat secuur te werk.

Monument

"De brug is een monument", zegt Hans Sinke. Hij is adviseur bij de restauratie van de Zuidwellebrug. "We willen kijken in hoeverre we nog oude stenen kunnen hergebruiken en we breken de brug met beleid af."

Als we naar de gewelven kijken, lijken die in goede staat. Maar schijn bedriegt, aldus Sinke. "Het lijkt een stevig stukje metselwerk, als je het in detail gaat bekijken valt dat tegen. De gemetselde bogen waren in heel slechte staat. Dat was niet zo moeilijk om die weg te halen."

Met beleid wordt de Zuidwellebrug gesloopt (foto: Omroep Zeeland)

De brug wordt niet in zijn geheel afgebroken. "We slopen totdat we op stabiel en stevig metselwerk zitten", vervolgt Sinke. "En dan wordt de brug in zijn oude vorm en met steen zoals het vroeger was, zo veel mogelijk in dezelfde vorm teruggebouwd, met natuur- en baksteen."

Voorzichtig slopen

"We proberen zoveel mogelijk de bakstenen her te gebruiken door ze schoon te maken", legt Sinke uit. "Dat betekent dat we voorzichtig slopen, hoe gek dat ook klinkt. Wat we gaan missen aan stenen, en dat is nogal wat, wordt speciaal gebakken en bijgeleverd. Als we tien procent kunnen hergebruiken, hebben we veel geluk."

Een van de weinige dingen die nog niet duidelijk is, is de fundering bij de landhoofden, waar de brug met wal is verbonden. "De houten fundering ziet er verder goed uit, maar bij de landhoofden moet verder onderzoek gedaan worden", denkt Sinke.

