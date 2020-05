Bij voetbalclubs rolt de bal weer: 'Heerlijk om weer bezig te zijn'

Afgelopen donderdag kwam de eerste selectie van Nieuwdorp voor het eerst in twee maanden weer bij elkaar voor een training. "Het is weer heerlijk om bezig te zijn", zegt speler Kevin van Iersel. "Met de groep een balletje trappen en af en toe een dolletje maken. Dat mis je wel als je thuis zit."

Voor de eerste trainingen zijn geen gekke oefeningen bedacht door trainer Mick Vujovic. Wel zijn de oefenvormen aangepast op de verplichte anderhalve meter afstand die ook op het voetbalveld gerespecteerd dient te worden. "Het is niet heel makkelijk, maar ik heb op YouTube en voetbalfora gekeken naar wat oefeningen en er een paar zelf bedacht."

Balgevoel

Vandaag wordt de groep in vier kleiner groepjes verdeeld en doen ze verschillende oefeningen. Zo is er een voetvolleyveld, een dribbel-en schietoefening, een positiespel en wordt er gebruik gemaakt van de aangrenzende tennisbaan. Van Iersel is tevreden met de oefeningen. "Het is goed om weer aan het balgevoel te werken."

De spelers van Nieuwdorp deden onder andere een potje voetvolley (foto: Omroep Zeeland)

Hij vindt het niet heel lastig om zich te houden aan de anderhalve meter afstand. "Het liefste doe ik ook wat meer oefeningen waarin je ook duels mag uitvechten en wedstrijd echt kan trainen. Maar dat gaat nu helaas niet."

Ook Vujovic merkt dat zijn spelers goed op de onderlinge afstand letten. "Afgelopen donderdag attendeerden de spelers elkaar er ook op. Dat gaat vrij serieus."

Periodetitel

Toen begin maart de competities werden stil gelegd stond Nieuwdorp op de vierde plaats in de 3e klasse A. Voor de beslissing van de KNVB om het seizoen te eindigen is alle begrip al had de ploeg nog wel een aardig slot op het oog. "Wij wilden heel graag die derde periode winnen, maar nu zullen we nooit weten of dat zou lukken."