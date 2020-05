Wielerwinkel van Almere naar Hoek: 'Zeeuws-Vlaanderen is een echte fietsprovincie'

Vicoos Wielersport zat de afgelopen 6 jaar in Almere. Ze zochten een nieuw pand en kwamen in Hoek terecht. Niet alleen omdat daar voldoende ruimte was, maar ook vanwege de liefde. De vriendin van de eigenaar woont in Hoek.

Voor de verhuizing naar Hoek ondersteunde het bedrijf diverse grote internationale wielersport-evenementen in binnen- en buitenland. Vicoos Wielersport is een speciaalzaak voor alle fietsen uit het sportsegment. Zoals mountainbikes, racefietsen, tijdritfietsen, triathlonfietsen, gravelbikes, cyclocrossers, en strandracers.

Vertrouwen in de toekomst

Vico de Bres heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe zaak, ook al wonen er in heel Zeeuws-Vlaanderen minder mensen dan in Almere. "Zeeuws-Vlaanderen is een echte fietsprovincie en dat kun je van Flevoland niet zeggen", zegt hij. "De wegen daar zijn kaarsrecht en saai, en in Almere heb je ook veel minder mensen die graag op de racefiets zitten."