Het zat Racoon niet altijd mee

Racoon brengt nieuw album uit 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Racoon brak door met de hit 'Love You More' en produceerde daarna nog vele andere populaire nummers. Wat is het geheim achter deze band? In 'Blue Days, Song Days' laat regisseur Erik de Bruyn dit én prachtige beelden van de thuishaven van Racoon, Zeeland, zien.

De Zeeuwse band is altijd op zoek naar de 'volmaakte' popsong. Liedjes, die dát zeggen wat niet uit te leggen valt. Liedjes waarin taal en muziek samenvallen. Hoe zitten ze in elkaar, hoe ontstaan ze? Maar het verhaal van Racoon is ook een verhaal van doorzettingsvermogen. De heren van Racoon raakten in 2002 hun platencontract kwijt. Ze besloten door te gaan en het zelf te doen én met succes! Deze strategie leverde Racoon de grootste hit uit hun carrière op: 'Love You More'.

Still uit Blue Days, Song Days (foto: Erik de Bruyn)

Regisseur Erik de Bruyn heeft altijd al gevonden dat de liedjes van Racoon goed in elkaar zaten. "Ik vond het hele mooie liedjes, ze waren goed samengesteld. Ik heb hun clip bij de single Clean Again gemaakt en ze waren kort in beeld om de muziek bij mijn film Wilde Mossels te verzorgen. Ik vroeg me af hoe goede liedjes gemaakt worden en heb dat proces willen vastleggen. Dat paste heel goed bij Racoon. De film is in feite een zoektocht."

Erik de Bruyn had altijd al een zwak voor Racoon