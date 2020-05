Uit het sportarchief: Niels Mesu wint op Weissensee en volgt broer Erwin op

Als Niels Mesu terug denkt aan de editie van 2016 komt er elke keer weer een trots gevoel naar boven. Voor de wedstrijd gaf hij al voor de camera van Omroep Zeeland Sport aan dat hij in topvorm was. "Ik zat toen vol zelfvertrouwen. Voor de wedstrijd heb ik tijdens het interview precies uitgelegd hoe het ging lopen en dat was ook precies hoe het liep achteraf", vertelt Niels Mesu.

'Volgend jaar voor mij'

Een jaar eerder was het ook al feest bij de familie Mesu. Toen won broer Erwin op de Weissensee en was Niels Mesu zelf zesde. Na de finish kwam bij hem het besef dat hij hetzelfde kon als wat zijn broer in 2015 deed. "Toen reed ik al heel goed in de kopgroep en na de finish zei ik: 'Dit is voor mij volgend jaar'. Dat was ook zo in 2016, dus heel bijzonder dat ik Erwin opvolgde", zegt Mesu.

Niels Mesu blikt terug op zijn overwinning van de Alternatieve Elfstedentocht in 2016

Het wedstrijdverloop van de Alternatieve Elfstedentocht in 2016 weet Niels Mesu nog maar al te goed. Hij moest vooral één man in de gaten houden en dat was favoriet Jouke Hoogeveen. "Toen hij weg viel, ben ik tachtig kilometer voor de finish ervandoor gegaan. Ik werd gewoon niet moe toen, dus ik kon wel blijven rijden", grapt Mesu.

Huidkanker

In de jaren voor de mooie overwinning in 2016 overwon Mesu huidkanker. Daardoor werd de zege op de Weissensee extra speciaal. In 2017 werden opnieuw melanomen in het lichaam van Mesu gevonden en daardoor is er noodgedwongen een rem op zijn carrière gezet. "Op dit moment gaat het goed, maar in deze coronacrisis liggen mijn behandelingen ook stil. Het is dus even afwachten wat dat gedaan heeft."