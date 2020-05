Hobbykok Robin laat Instagramvolgers meegenieten van haar kookkunsten

Normaal staat Robin een paar avonden in de week achter de bar van café 't Schuttershof in Middelburg. Door het coronavirus kan ze daar tijdelijk niet aan het werk. Uit verveling ging de enthousiaste hobbykok maaltijden bereiden en deelt ze filmpjes van haar kookkunsten op Instagram. "Ik ben toch een bezig bijtje, dus moest wat te doen hebben. Toen ben ik gaan koken, maar dat is een beetje uit de hand gelopen."

Ik wil mijn liefde voor eten met zoveel mogelijk mensen delen. " Robin Kadynski, hobbykok

Omdat ze vaak te veel kookt, is het idee ontstaan dat mensen mee kunnen eten en tegen een kleine vergoeding een maaltijd kunnen afhalen. "Ik wil mijn liefde voor eten met zoveel mogelijk mensen delen. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld geen tijd hebben om te koken of geen geld voor dure afhaalgerechten toch lekker eten."

Van haar moeder

Robin heeft de liefde voor het koken van haar moeder overgenomen. "Ze is een hele goede kok en toen ik klein was hielp ik haar al in de keuken." Ze kookt twee of drie avonden in de week voor vijftien personen. Volgers kunnen een berichtje sturen als ze mee willen weten. Robin is op Instagram te volgen via de naam @kadynski.