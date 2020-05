Topdrukte noopt kappers ook op zondag deuren te openen

"Er is nu een piek omdat er mensen zijn die acht tot veertien weken niet naar de kapper zijn geweest", zegt Berni Ottjes van de Axelse kapperszaak. "We gaan nu zeven van de zeven dagen open zodat onze klanten allemaal een knipbeurt kunnen krijgen."

Voordat ze daadwerkelijk in de stoel mogen plaatsnemen, moeten de klanten wel een coronaprotocol volgen. "Bij binnenkomst worden ze opgevangen en wordt er gevraagd of ze helemaal fit zijn, moeten ze hun handen desinfecteren en via de goede looproute moeten ze zelf hun jas ophangen. Dan mogen ze pas gaan zitten", legt Ottjes uit.

De zaak in Axel is groot. En dat is fijn volgens Ottjes omdat ze zo makkelijk kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand. "Wij kunnen onze klanten zelfs op drie meter uit elkaar zetten. Daarnaast werken we ook maar met de halve capaciteit. Dat doen we om de veiligheid van het personeel en de cliënten te waarborgen."

In de kapperszaak draaien ze halve capaciteit, maar ze zijn wel elke dag open (foto: Omroep Zeeland)

Naast dat Ottjes zelf heel blij is dat hij eindelijk weer met zijn passie ("Ik ben een vakidioot") bezig kan zijn, vinden de klanten het ook fijn dat ze weer geknipt kunnen worden. "Het was echt lang geleden", zegt één van de vrouwen terwijl haar haar geföhnd wordt. "Ik kon niet wachten. Ik heb het zo gemist."

Mondkapjes

Het is volgens de regels van het RIVM niet verplicht voor kappers om mondkapjes te dragen. Toch heeft Ottjes ze wel liggen in de zaak. "Als mensen graag willen dat wij of zij een kapje opzetten, dan doen we dat."