'Het is een schande dat de openbare toiletten nog dicht zijn'

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) nam het besluit na overleg met de Zeeuwse kustgemeenten. Het is wel de bedoeling dat mensen mensen die naar het strand gaan rekening te houden met de coronamaatregelen. Zo zijn nog niet alle strandtenten en openbare toiletten open. Ook is het toezicht op de stranden beperkt.

Toiletten nog dicht

Rinko Koppejan van strandpaviljoen De Branding in Zoutelande vindt het een schande dat de openbare toiletten nog dicht zijn. "Mensen komen soms van ver en vragen dan bij ons of ze naar de toilet mogen", zegt hij. "En wat zeg je dan... het wordt zo een puinhoop en dat willen we niet. Vorig jaar waren we nog het schoonste strand van Nederland."

Tussen de huisjes

Een van de badgasten ziet het al gebeuren. "Mensen gaan tussen de huisjes zitten, of doen het ergens in het dorp", zegt hij. "Dat is dus wel een probleem. Ik hoop maar dat ze de toiletten gauw weer open gooien, want zo gaat het niet."