Kees Slager: 'Profielschets burgemeester wel heel hoog gegrepen'

Kees Slager, oud-politicus en kenner van Tholen (foto: Omroep Zeeland)

In de profielschets staat dat de opvolger van burgemeester Ger van de Velde een verbinder moet zijn, een mensenmens, en ook nog eens integer, stressbestendig, communicatief en daadkrachtig. Volgens Slager allemaal kwaliteiten die iemand graag ziet bij een burgemeester, maar allemaal tegelijk is voor een relatief kleine gemeente Tholen wel nogal hoog gegrepen. "Als iemand dat allemaal heeft en kan, kan ie wel naar Amsterdam."

'College en raad weer bij elkaar brengen'

Zelf vindt Kees Slager het belangrijk dat de nieuwe man of vrouw 'stevig de belangen vertegenwoordigt' en het college en de raad dichter bij elkaar brengt.

De verstandhoudingen in de Thoolse politiek zijn de laatste tijd op scherp gezet door onder meer het debacle rondom zwembad De Spetter waarbij door oppositiepartij PVV Tholen zelfs een rechtszaak tegen de gemeente werd aangespannen. Ook de discussies over het afschaffen van het ambtsgebed en het wel of niet hijsen van een regenboogvlag zorgden voor veel verdeeldheid en emotionele debatten in de raad.

In de profielschets wordt 'werken aan de bestuurscultuur', als uitdaging voor de nieuwe burgemeester genoemd. 'Met de vuist op tafel slaan' zoals gesuggereerd, kan volgens Slager een averechts effect hebben. Hij zegt dat de nieuwe burgemeester te werk zal moeten gaan met tact en overtuigingskracht.

Het gemeentehuis van Tholen (foto: Gemeente Tholen)

Vraag is of het lukt

Of het Tholen gaat lukken iemand te vinden die aan de profielschets voldoet, is maar de vraag. In bijvoorbeeld Kapelle is na veertig sollicitatiebrieven niemand gevonden en voor de tweede keer een interim burgemeester aangesteld.

De planning is dat de opvolger van Van de Velde-De Wilde, die na zes jaar afscheid neemt, per 15 november aan de slag gaat.

