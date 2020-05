Politie: twee auto's mogelijk betrokken bij dood 17-jarige jongen

Een van de twee auto's die betrokken zijn bij het onderzoek naar de overleden 17-jarige jongen (foto: HV Zeeland)

Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog en de politie doet daarom geen uitspraken over wat er precies is gebeurd. Toen de agenten ter plekke aankwamen stonden er in de omgeving twee auto's. Deze worden onderzocht omdat ze mogelijk betrokken waren bij het overlijden van de jongen.

Sluiproute

De weg waar hij werd gevonden, de Huissenspolderweg, is een onverlichte weg in het verlengde van de Margarethaweg tussen Terneuzen en buurtschap Griete, bij het natuurgebied de Margarethapolder. De maximumsnelheid op die weg is 60 kilometer per uur, maar de weg wordt vaak gebruikt als sluiproute en het sluiverkeer rijdt er vaak harder dan is toegestaan.

De meldkamer kreeg om 03.40 uur de eerste melding over dit incident. Meerdere politie-eenheden, de ambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. De hulpdiensten hebben op de plek waar de hij werd gevonden een gele tent opgezet en de politie heeft de weg urenlang afgezet voor sporenonderzoek.

Getuigen of mensen die meer weten over wat er daar die nacht gebeurd is, worden nog altijd opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

