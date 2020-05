De boer op: 'Een spontaan bezoekje of kopje koffie zit er niet meer in'

Leo Zandee is adviseur bij boerencoöperatie CZAV en gaat elke dag op pad (foto: Leo Zandee)

Het is een drukke periode voor Zandee. Hij adviseert boeren van akkerbouwbedrijven over het bestrijden van onkruid, insecten en ziektes op Walcheren en Zuid-Beveland. Dat doet hij namens boerencoöperatie CZAV. Omdat de meeste gewassen net zijn ingezaaid of gepoot brengt hij zo'n tien bezoekjes aan klanten op een een dag.

Hoe zit uw werkdag eruit?

"In de wintermaanden gebeurt er niet zoveel op het land en nemen we bij klanten thuis de plannen voor het komende seizoen door. Vanaf maart gaan we naar buiten, het land op, om adviezen te geven. Elke ochtend plan ik mijn bezoeken aan klanten in. Meestal bellen ze mij wanneer ze me dringend nodig hebben. Het is een drukke tijd op het land dus geef ik veel advies bij agrarische bedrijven. Op dit moment zijn luizen bijvoorbeeld erg actueel. Ik help de boer dan met het zoeken naar de juiste oplossing om de insecten te bestrijden."

Zijn uw werkzaamheden veranderd sinds het uitbreken van het coronavirus?

"Een kopje koffie samen drinken na afloop van een veldbezoek zit er niet meer in. Dat is wel gek, want de meeste klanten ken ik al lang. Het gaat niet alleen om de gewassen, maar een goed gesprek voeren is ook belangrijk. Dat moet nu allemaal op 1,5 meter afstand gebeuren. Ook moet ik van te voren de afspraken goed plannen, een spontaan bezoekje kan niet meer."

U spreekt veel boeren tijdens uw rondes, hoe is de stemming onder hen momenteel?

"Ik heb het met mijn klanten veel over het coronavirus, want boerengezinnen worden ook getroffen. Ze hebben bijvoorbeeld nog veel aardappelen over. Als je dan bij een klant komt en je ziet de enorme voorraden liggen, is dat confronterend, wetend dat ze financieel hard geraakt worden. Op Walcheren hebben veel boeren naast het akkerbouwbedrijf een boerencamping, die inkomsten zijn natuurlijk ook weggevallen. Terwijl ze vaak een camping beginnen om een slechte oogst te compenseren als dat nodig is. Zij hebben een dubbele klap te verwerken."

Denkt u dat uw werkzaamheden blijvend zijn veranderd?

"Groepsvoorlichtingen en veldbijeenkomsten met meerdere mensen kunnen de komende tijd niet doorgaan. Maar gewassen blijven groeien, het onkruid blijft komen en ik geloof dus dat het advieswerk wel blijft bestaan. De hoop is toch dat er snel een vaccin komt."