Voorbijganger redt spartelende bruinvis: 'geen twijfel en schoenen uit'

Bruinvis in de branding (foto: Olga Schoenmaker)

Tijdens haar dagelijkse ochtendwandeling over het strand zag Olga Schoenmaker de bruinvis spartelen in de branding. Voor het dier, dat al belaagd werd door meeuwen, leek de situatie hopeloos, maar Schoenmaker greep kordaat in.

Aan de staart getrokken

"Ik twijfelde niet," meldt ze, "deed mijn schoenen uit en trok hem aan zijn staart de zee in." Tot haar grote opluchting zag ze bruinvis vervolgens op eigen kracht wegzwemmen.

Of ze hier goed aan gedaan heeft, is lastig te zeggen, zegt Frank Zanderink van Stichting Rugvin. "Het ligt aan de omstandigheden." Hij raadt aan om altijd eerst Stichting SOS Dolfijn (06-46656601) te bellen als je een nog levende bruinvis op het strand vindt.

"Ik snap dat je eerste reactie is om iets te doen. Hoe langer het dier op het strand ligt, hoe slechter het voor hem is. Maar SOS Dolfijn kan inschatten hoe het dier er aan toe is en zetten hem op de juiste manier weer terug in zee. Een bruinvis die fit is, zwemt normaal niet het strand op."

Op de uitkijk naar het dier

Dat beaamt SOS Dolfijn. "Een gestrande bruinvis is vaak een ziek of verzwakt dier en heeft doorgaans extra, specialistische hulp en benadering nodig." Lokale hulpverleners van het RTZ en EHBZ zijn dan ook opgeroepen om naar het dier uit te kijken. "De kans op een herstranding is in dergelijke gevallen groot."