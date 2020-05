Voor Zeeuwse touringcarbedrijven is 2020 een verloren jaar

Bijna alle touringcars in Zeeland staan stil (foto: De Baar en Leendertse)

Van Oeveren, De Baar en Leendertse en AMZ Borssele zeggen dat zeker 95 procent van de bussen stilstaat. "Alles is weggevallen, behalve het leerlingenvervoer dat half mei weer opstartte. Ik kan mij geen ramp indenken die onze branche harder had kunnen raken dan deze", zegt algemeen directeur Ries Spruit van AMZ Borssele.

Paul de Baar van De Baar en Leendertse beaamt dat: "Voordat de wereld weer opengaat en mensen weer gaan reizen zijn we máánden verder." Hij heeft vanwege de coronacrisis twaalf van zijn 35 bussen de deur uitgedaan. "We hadden zelfs plannen om uit te breiden, maar we worden nu kleiner. Het is de enige manier om er volgend seizoen ook weer te zijn", vertelt hij.

Dertien mensen in een bus

Van Fraassen, die begin dit jaar na het faillissement van TCR een doorstart maakte met eigenaar John Hage, rijdt nog wel, maar vooral in de rest van het land. "We vervoeren op dit moment mensen naar het werk. Bijvoorbeeld mensen die in de bloemenkwekerij of fruitteelt werken. Daar rijden dagelijks zo'n vijftig bussen voor, waar dan dertien mensen in mogen", zegt Hage.

Alle bussen op een rij bij Concert at Sea (foto: Dick van der Veer)

De bussen van deze bedrijven rijden normaal onder andere voor scholen, bijvoorbeeld voor schoolreisjes. Maar ze brengen ook toeristen naar attracties zoals de Keukenhof, jongeren naar uitgaansgebieden en rijden voor evenementen. Al die ritten zitten er de komende maanden niet in.

Bij een vakantie hoort een beetje voorpret, die is er nu ook helemaal niet." Hans-Jan Verton - bedrijfsleider Van Oeveren

Van Oeveren had de komende maanden drieëntwintig seniorenreizen staan in Europa, die zijn allemaal geannuleerd. "Zeker tot eind juli", zegt bedrijfsleider Hans-Jan Verton van Van Oeveren. Ze gaan pas weer rijden als het honderd procent veilig is.

Verton: "We vervoeren toch de kwetsbare groep, 75-plussers. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Plus, bij vakantie hoort een beetje voorpret, die is er nu ook helemaal niet", zegt hij. De mensen van wie de reis geannuleerd is krijgen een tegoedbon om de reis op een later moment in te halen.

Van Oeveren op één van de buitenlandse reizen (foto: Omroep Zeeland)

Brancheorganisatie Busvervoer Nederland heeft een brandbrief aan de minister van Economische Zaken gestuurd om aandacht te vragen voor de problemen. Uit een peiling blijkt dat de hele sector tussen maart en juni vierhonderd miljoen euro aan omzet misloopt. Verder wordt ervoor gevreesd dat de helft van de busbedrijven de zomer niet overleeft.

De Zeeuwse bedrijven denken niet dat de coronacrisis hen de kop zal kosten. "Het is niet meer in te halen, het is een verloren jaar. Maar we zijn alle opties aan het bekijken om te kijken in welke vorm we er volgend jaar zijn", zegt John Hage van Van Fraassen.

Ook Van Oeveren, AMZ Borssele en De Baar en Leendertse vrezen niet voor het voortbestaan van het bedrijf. Alle bedrijven geven aan tevreden te zijn met de hulp vanuit de overheid. "Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan komen we er wel", zegt Hans-Jan Verton van Van Oeveren.

Anderhalvemetersamenleving in de bus?

De bedrijven vragen zich wel af in welke mate de anderhalvemetersamenleving toepasbaar is in het busvervoer. Als je dat zonder aanpassingen van de bussen zou doen, dan moet er bij elke rit geld bij. "Dan mogen er dertien mensen in één bus", zegt Paul de Baar van De Baar en Leendertse.

De Baar: "We zijn nu aan het experimenteren met schotten en aanpassingen in de bus, zodat er zesentwintig mensen in kunnen. Wie als eerste instapt, moet er dan ook als laatste uit, zodat je niet langs andere mensen loopt", zegt Paul de Baar van De Baar en Leendertse.

Dat betekent alsnog dat ze met halflege bussen moeten rijden. "De vraag is wie dat gaat betalen. Mensen hebben geen zin om dubbel zo veel voor een dagje weg uit te geven", legt hij uit.