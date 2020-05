Zeeuwse viroloog: 'een tweede besmettingsgolf is onvermijdelijk'

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

Een tweede besmettingsgolf is volgens hem hoe dan ook onvermijdelijk, al hoopt hij dat hij het mis heeft. Om de schade te beperken moeten we ons deze zomer goed gedragen. "We moeten er deze zomer voor zorgen dat het aantal nieuwe besmettingen tot een telbaar aantal is teruggebracht. We moeten nu nog strenger voor onszelf zijn en voor elkaar."

De versoepelingen van de maatregelen zorgen er nu voor dat we relaxter met de situatie omgaan, maar volgens de viroloog is een andere mindset nodig, anders komt het virus nog harder terug in de herfst.

Een boeiend virus

Voor Rottier is het een interessante periode. "Het is een dramatische tijd, maar ook een historische periode. Voor mij is het aan de ene kant een verschrikkelijke ziekte, maar aan de andere kant een boeiend virus. Ik doe al meer dan veertig jaar onderzoek naar coronavirussen, maar zo'n gekte als nu heb ik nog nooit meegemaakt."

Peter Rottier woonde tot zijn negentiende in Lamswaarde. In 1966 verliet hij Zeeuws-Vlaanderen om te gaan studeren. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij al snel een liefde voor het menselijk lichaam. Virussen inspireerden en boeiden hem. Rottier studeerde biochemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde vervolgens op een onderzoek naar een plantenvirus aan de Wageningen University & Research. Hij werd hoogleraar virologie en virusziekten aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Hij heeft fijne herinneringen aan zijn leven in Zeeland. "Ik heb een geweldige jeugd gehad en ik voel me nog altijd welkom in de provincie. Ik voel me nog steeds een Zeeuw in hart en nieren."

Eigenlijk is Rottier met pensioen, maar een tijd geleden werd hij benaderd door de Universiteit Utrecht om mee te helpen aan het onderzoek naar Covid-19. "Ik was na de uitbraak in Wuhan meteen benieuwd wat voor virus het was. Dat het virus niet alleen in China zou blijven, maar de hele wereld over zou gaan, heeft ons allemaal verrast. Zelfs mij. Dat ligt misschien aan mijn Zeeuwse mentaliteit, om te denken dat het allemaal wel meevalt."

Tot er een vaccin is, moeten we ons aan de maatregelen houden en dat kan nog wel eens tot volgende zomer duren. " Peter Rottier, viroloog

Tot enkele tientallen jaren geleden was het bestuderen van virussen eigenlijk een beetje saai. "Men dacht dat ze alle infectieziekten en virussen inmiddels wel al onder controle hadden. Niets bleek minder waar. Denk aan HIV, Ebola, Sars... We zijn ervan overtuigd dat we van die virussen nog lang niet af zijn."

Vaccin

En ook van het coronavirus zijn we volgens Rottier nog lang niet af. "Dat we voor het eind van het jaar een vaccin hebben, lijkt mij onwaarschijnlijk. Al zit er veel druk achter om een vaccin te ontwikkelen. Mochten we begin volgend jaar een vaccin hebben, is het nog maar de vraag wanneer het in Nederland beschikbaar is. Tot die tijd moeten we ons aan de maatregelen houden en dat kan nog wel eens tot volgende zomer duren."

Viroloog Peter Rottier was maandagmiddag te gast in het radio-programma de Zeeuwse Kamer. Luister de uitzending hieronder terug: