Zeeuwse gemeentes ruim boven doel om maximaal 100 kilo restafval per inwoner op te halen

OLAZ-voorzitter Evert Damen is niet verrast door de Zeeuwse cijfers. "Er zijn een aantal gemeentes die pas recentelijk beslissingen hebben genomen of zelfs nog moeten nemen, om het restafvalprobleem aan te pakken", zegt Damen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en Rijkswaterstaat hebben de ambitie uitgesproken om in 2020 naar 100 kilo restafval per inwoner te gaan en 75 procent van het huishoudelijk afval te scheiden. Er zijn geen consequenties aan verbonden als het doel niet gehaald wordt.

De overheid probeert gemeenten te stimuleren om naar een duidelijke vermindering van restafval per inwoner te gaan. "De belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval steeg vorig jaar van 13 naar 35 procent per ton afval", vertelt Damen. "Daarmee wil de overheid druk uitoefenen om gemeentes minder restafval te laten aanbieden."

Lasten doorberekend

"Die lasten worden vaak doorberekend in de afvalstoffenheffing naar de inwoners toe", vervolgt Damen. "De afvalstoffenheffing is het afgelopen jaar in elke Zeeuwse gemeente daarom ook duurder geworden. Mijn verwachting is dat die belasting door het rijk nog veel verder gaat stijgen."

Damen is tevens wethouder van de gemeente Kapelle. "Wij zijn een paar jaar geleden als eerste op het Diftar-systeem overgestapt en dat werpt zijn vruchten af. Een aantal andere gemeentes, waaronder Goes en Schouwen-Duiveland hebben dat ook gedaan en dat zie je terug in de hoeveelheid restafval per inwoner in die gemeentes."

Vlissingse wethouder Els Verhage (foto: Omroep Zeeland)

De gemeentes Sluis en Vlissingen zitten nog midden in de besluitvorming over de aanpak van het restafval. "Wij hopen begin juni dat de gemeenteraad akkoord zal gaan met ons voorstel", zegt wethouder Els Verhage van Vlissingen.

Ondergrondse containers dicht

Het eerst wat dan gebeurt is dat de ondergrondse containers dicht gaan. "Dat blijkt niet te werken", legt Verhage uit. "Mensen uit andere gemeentes en bedrijven blijken daar veel in te dumpen, dus die gaan dicht. Daarnaast gaan we de inwoners van Vlissingen bewuster maken hoe om te gaan met restafval en beter te scheiden."

Overzicht hoeveelheid ton afval in Zeeuwse gemeentes 2019 (cijfers OLAZ)

gemeente Opgehaald afval (A) milieustraten

afval (B) TOTAAL (=A+B) aandeel afval milieustraten inwoners per 1-1-2019 KG. restafval per inwoner Kapelle 1.539,38 437,44 1.976,82 22 % 12.785 154,62 Reimerswaal 4.544,86 1.484,86 6.029,72 25 % 22.678 265,88 Borsele 4.414,46 751,84 5.166,30 15 % 22.800 226,59 Goes 4.367,84 1.761,98 6.129,82 29 % 37.653 162,80 Noord-Beveland 1.934,23 431,08 2.365,31 18 % 7.308 323,66 Tholen 4.012,00 1.484,78 5.496,78 27 % 25.780 213,22 Schouwen-Duiveland 5.070,78 1.524,16 6.594,94 23 % 33.779 195,24 Veere 4.670,28 1.325,79 5.996,07 22 % 21.835 274,61 Middelburg 8.683,98 1.412,00 10.095,98 14 % 48.544 207,98 Vlissingen 12.415,80 1.411,94 13.827,74 10 % 44.371 311,64 Sluis 6.868,94 1.297,90 8.166,84 16 % 23.386 349,22 Terneuzen 13.182,70 1.948,34 15.131,04 13 % 54.589 277,18 Hulst 4.169,49 1.205,34 5.374,83 22 % 27.524 195,28

Druktes bij de Zeeuwse milieustraten (foto: Omroep Zeeland)

Wat opvalt uit de cijfers van OLAZ is het aandeel van de milieustraten in het totale restafval. Daar zit per gemeente behoorlijk verschil in. Waar Vlissingen slechts een aandeel van tien procent heeft, heeft Goes een aandeel van bijna dertig procent.

"Alle inwoners van Zeeland mogen op alle Zeeuwse milieustraten afval wegbrengen. Dat betekent dat inwoners dus kunnen uitwijken naar een milieustraat in een andere gemeente om hun afval weg te brengen", legt Damen uit. "Wat we ook weten is dat er nog relatief veel bedrijfsafval weggebracht wordt naar de milieustraten en dat is niet de bedoeling. We kijken dan ook hoe we dat probleem kunnen aanpakken."

Lees ook: